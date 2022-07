Explotó un auto frente a una estación de servicio, «fue impresionante» expresó una testigo

Compartir

La explosión ocurrió el día viernes sobre la Avenida Laureano Maradona, en la vereda del frente de una estación de servicio de bandera blanca. Según trascendió en un primer momento se debió a un «tanque adulterado» pero no se confirmó esa versión. La explosión llegó a sentirse dentro de locales comerciales próximos al lugar.

“Yo estaba en el negocio cuando escuché una explosión, nos asustamos todos. Salimos a mirar y se estaba incendiando un auto, se estaba prendiendo fuego», relató una comerciante testigo al Grupo de Medios TVO.

El calor de las pocas llamas que se propagaron desde el vehículo, alcanzaron el tendido eléctrico dejando sin luz a varios vecinos de la zona. Afortunadamente, los ocupantes del auto no sufrieron lesiones graves y fueron asistidos por personal de la estación de servicio, quienes además accionaron con matafuegos. «Por suerte fueron rápidos en apagar el fuego», dijo la testigo.

A su vez, el estruendo del impacto fue tal que atemorizó a un grupo importantes de clientes de un comercio. «Acá adentro había muchísima gente, fue impresionante. Todos nos quedamos mirando porque se sintió como si hubiera sido dentro del negocio», relató la mujer.

Afortunadamente, tras el incidente no se registraron personas lesionadas, únicamente se reportaron los daños materiales propios del vehículo y los cables alcanzados aunque el incidente aún no tuvo reportes oficiales sobre sus causales. «Me impresionó», finalizó la testigo al respecto.

