Exportación de carne a EEUU: Milei agradeció a Trump el aumento de la cuota argentina, pero hay obstáculos legales a superar

Aunque la cuadruplicación de 20.000 a 80.000 toneladas del cupo de carne que la Argentina puede exportar a EEUU pagando el arancel mínimo del 10% fue dada por cierta por el presidente argentino, Javier Milei, que agradeció el aumento al presidente de EEUU, Donald Trump, no hubo aún anuncio formal al respecto y hay desafíos legales y políticos a superar

En el America Business Forum, en Miami, Milei dijo textualmente: “Argentina explotará recursos y hará crecer industrias hoy subdesarrolladas. Por poner algunos ejemplos: tenemos prácticamente la misma cantidad de cabezas de ganado que hace 30 años, una locura para un país famoso por la calidad de su carne. En línea con esto, quisiera agradecer al presidente Donald Trump y a toda su administración por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina, cuatro veces superior al anterior”.

Según el portal Valor Carne, las de Milei fueron las primeras palabras oficiales sobre el nuevo volumen de exportaciones de carne argentina, pero aún no se sabe cuándo entraría a regir, ni sus condiciones ni plazo de vigencia. El medio especializado indicó que, de concretarse, las 80.000 toneladas anuales serían una cifra significativa y que la potencial ampliación tiene a exportadores y ganaderos atentos al impacto que tendría en las economías regionales.

Actualmente Argentina cuenta con una cuota de ingreso de carne e EEUU de 20.000 toneladas con un arancel (desde abril pasado, antes era cero) del 10%; lo que supera ese volumen paga un arancel del 36,4 por ciento.

Expectativas

y antecedentes

Sin embargo, cuando circularon las primeras versiones de aumento de cuota, Valor carne advirtió: “Aunque el anuncio sigue generando expectativas, el incremento enfrenta un obstáculo central: el Ejecutivo carece de atribuciones para implementarlo sin aval del Congreso”.

En un clima político adverso, la concreción se demora. Al respecto, el medio especializado citó la dilación de un acuerdo entre Washington y Londres, alcanzado en abril, para crear una nueva cuota de 13.000 toneladas de carne británica, a extraer de una cuota de 65.000 toneladas reservada a terceros países, de la que participan Brasil y Paraguay.

Según el medio, el acuerdo aún no se pudo implementar por restricciones legales, las mismas que enfrentaría el aumento del cupo a favor de Argentina. El Ejecutivo de EEUU solo puede modificar estas cuotas por ley, proceso que requiere aprobación legislativa, algo nada sencillo teniendo en cuenta que por desacuerdos entre la Casa Blanca y el Congreso EEUU se acerca a 40 días de un “cierre del gobierno” (government shutdown), que afecta la vida diaria de millones de norteamericanos. Además, el aumento de la cuota argentina también es resistida por los ganaderos norteamericanos.