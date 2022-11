Extendieron la Campaña de Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis

Compartir

El objetivo es alcanzar con la inmunización a las niñas y los niños, de entre 13 meses y 4 años de edad, inclusive, que en la primera etapa de este plan de refuerzo aún no recibieron las dosis adicionales, de las vacunas que previenen estas enfermedades.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, se informó que se extendió hasta el 11 de diciembre la Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis, que tiene por objetivo aplicar una dosis adicional de las vacunas Triple Viral y Salk, a todos los niños y las niñas de entre 13 meses y 4 años de edad, inclusive.

En tal sentido, se dio a conocer que el propósito de extender el plan de vacunación “por cuatro semanas más”, fue decidido por las autoridades sanitarias nacionales, considerando que durante la primera etapa, establecida desde el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre “por distintos motivos, no todos los niños y niñas fueron vacunados y es muy importante que reciban las dosis adicionales de ambas vacunas”, remarcó la Directora de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano, doctora Claudia Rodríguez.

Fundamentó lo anterior, reiterando que el grupo etario que debe vacunarse “está en mayor riesgo de contraer sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis, porque, aunque no haya casos, en la provincia y en el país, hay una permanente circulación de personas hacia países donde esos virus circulan todo el año y eso, hace probable que dichos virus reingresen o se reintroduzcan a nuestro territorio, pudiendo causar el brote de alguna de las citadas enfermedades”.

Por eso, pidió una vez más a todas las familias formoseñas que tengan a su cargo, niñas y niños de entre 13 meses y 4 años cumplidos “que por favor los lleven a recibir esas dos dosis adicionales y obligatorias, al centro de salud o al hospital que les quede más cerca del domicilio”. Para concurrir solo es necesario llevar el DNI y carnet de vacunación del niño o niña. No se requiere orden médica.

Recordó que “las vacunas están disponibles y son obligatorias por ley”. Asimismo, son una de las mejores estrategias sanitarias preventivas, junto con el lavado de manos “altamente beneficiosas para toda la comunidad” recalcando que siempre “es más fácil, prevenir enfermedades que tener enfermos, internados y fallecidos a causa de un brote”.

La vacuna Triple Viral, destinada a prevenir el sarampión, rubeola y paperas y la vacuna Salk, preventiva de la poliomielitis, “no son vacunas nuevas, ya están en el Calendario desde hace muchos años”, dijo; aclarando seguidamente que “aunque ese grupo de niños y niñas, ya hayan recibido esas vacunas en el marco de la vacunación obligatoria que establece el Calendario, igual deben vacunarse con las dosis adicionales y obligatorias de la campaña vigente, porque tienen la función de reforzar la inmunización”.

Finalidad

La funcionaria remarcó una vez más que, la campaña actual apunta a mantener la eliminación del sarampión, la rubéola, el síndrome de rubéola congénita y la poliomielitis, algo que se viene logrando en el país desde muchos años. “Y aunque son enfermedades contagiosas y graves, se puede prevenirlas con vacunas gratuitas y obligatorias, que están disponibles en todos los servicios de vacunación de los hospitales y centros de salud, que están a lo largo y ancho de nuestra provincia”

Este tipo de campañas, denominadas de seguimiento, se repiten cada cuatro años en la Argentina, con el fin de asegurar una cobertura con un alto porcentaje de vacunados. En este caso, sostener la protección de los niños y niñas, mediante la vacunación con dosis adicionales “es una estrategia efectiva y segura, que tiene un alto impacto en el cuidado de la salud de toda la población”, concluyó.

Requisito obligatorio

Rodríguez agregó por último que, la iniciativa nacional de extender la campaña de vacunación hasta el próximo 11 de diciembre, fue acompañada también por el acuerdo con los Ministerios de Educación de las esferas nacional y provincial “de pedir a los niños y niñas, como requisito obligatorio para las inscripciones del ciclo lectivo 2023, el carnet de vacunación donde conste la aplicación de las dosis adicionales y obligatorias de las vacunas Triple Viral y Salk, a los niños y niñas que estén en edad del ingreso escolar inicial”.

