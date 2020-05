Extensión de la cuarentena: la Provincia aguarda las definiciones del Estado Nacional

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Gobierno, Jorge Abel González, se mostró cauto en torno a una extensión de la cuarentena después del 10 de mayo y manifestó que se encuentran a la espera de las definiciones que adopte la Nación.

Durante la conferencia de este miércoles del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el titular de la cartera de Gobierno afirmó: «nosotros entendemos la situación de muchas personas que están planteando la realidad que están viviendo, estamos aguardando las decisiones que tome el Estado Nacional en esta materia».

Aseguró que desde el gobierno provincial «siempre nos manejamos con la decisión centralizada en política sanitaria del Estado Nacional y la ejecución de la misma de manera descentralizada, por parte de las provincias que somos quienes tenemos conocimiento del territorio, de nuestras culturas y la responsabilidad de ejecutar las acciones de manera sanitaria en el territorio».

En ese sentido, González remarcó que «estamos al día 6» y que recién el 10 de este mes finaliza este periodo del aislamiento social, preventivo y obligatorio. «Vamos a aguardar las definiciones que realice el Estado Nacional y ahí realizaremos los anuncios pertinentes», reiteró.

Agradecimiento a las

instituciones solidarias

Por otro lado, el funcionario expresó el «profundo agradecimiento» del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19 por el ofrecimiento de sus instalaciones que realizó la Universidad Nacional de Formosa.

«Este gesto solidario demuestra la grandeza de quienes concurren a esa universidad, de estudiantes, docentes, no docentes y autoridades, que son miembros de esta comunidad y entienden perfectamente cuál es el momento que estamos viviendo y estamos unidos», fundamentó.

Y agregó: «por eso, en ellos y las muchas otras instituciones que nos han ofrecido sus instalaciones les damos el agradecimiento de este Consejo».

El ministro González volvió a referirse a las instituciones que pudiendo ser solidarias no lo son, al expresar: «Solamente decimos que nos preocupa que se haga realidad ese virus más peligroso que el COVID-19, que nos alertó el Papa Francisco, y que es el virus del egoísmo».

Respeto a la noticia que circuló de un hombre con fiebre y tos que fue asistido en las inmediaciones de una obra social, González explicó: «los informes que brindamos tienen un corte temporal porque si no, no podríamos consolidar la información y brindarla al pueblo de Formosa. Este caso se presenta después de que hicimos el corte temporal de esta información; entonces, este es uno de los casos cuya información en profundidad la vamos a brindar en la conferencia del jueves».