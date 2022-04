Extensión horaria de clases: para GDA «cantidad no significa calidad»

Compartir

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, adelantó la propuesta elaborada por el Gobierno Nacional que busca extender por 1 hora más la jornada escolar primaria, medida que se aprobaría este viernes en el Consejo Federal de Educación. Ante la noticia, varios gremios docentes expresaron su postura y en Formosa, el Gremio Docentes Autoconvocados (GDA) señaló que «cantidad no significa calidad».

Según los trascendidos del proyecto a tratar, se sumarían 38 días más de clases, unos 5 días más semanales. «Cantidad no significa calidad, ellos manifiestan que quieren reforzar matemáticas y lengua, por ejemplo, en el nivel primario y con más horas de clases no lo vamos a reforzar cuando tenemos un sistema que se llama ‘promoción asistida’ que hace que se reduzcan al máximo los contenidos, recibiendo en el secundario niños que no saben leer ni escribir habiendo terminado el nivel primario; asique desde ese lugar ya es nefasto», manifestó Mirka Fernández, secretaria general de GDA, al Grupo de Medios TVO.

Para la docente, la medida está pensada desde la realidad de la Ciudad de Buenos Aires ya que indicó que «nuestros alumnos ingresan a las 7:30 y salen a las 12:30, no sé en qué horario van a incorporar esa hora». «Es un descalabro total porque en realidad no les interesa, no va a favorecer a la calidad o la excelencia que necesitamos nosotros, sino que se trata de cumplir con las recetas neoliberales; ellos reclaman en lo público que no son neoliberales pero en todas las recetas, por lo menos en educación que nosotros conocemos, son neoliberales, sino de qué se trata este nuevo régimen del secundario donde reducimos los 14 o 15 espacios curriculares en 5 áreas donde se van a reducir contenidos y vamos a quitar la posibilidad al chico de que pueda seguir un estudio superior”, agregó Fernández.

De esta forma, el análisis que realiza la docente sobre el tratamiento que recibirá la medida este viernes en el Consejo Federal de Educación tiene que ver con los cumplimientos de acuerdos internacionales que tiene el Estado. “Esta es una cuestión que se viene dando hace años porque nosotros hace años venimos denunciando lo que es ‘promoción asistida’. Entiendo por ejemplo que el nuevo régimen en el secundario es el ajuste en el nivel y esto es lo que faltaba en el nivel primario, pero nunca hablaron con nosotros, nadie se pregunta el problema que tenemos en las escuelas, no hablan con la gente que está dentro de la institución y que pueden decir las cosas como son. Acá la discusión es qué quieren hacer con la educación, realmente discutamos en serio políticas educativas, nosotros seguimos entendiendo que la educación es la herramienta para que el chico pueda desarrollarse como profesional o para trabajar en mejores condiciones” remarcó al respecto.

La noticia que trascendió en la tarde del martes desconcertó a los eslabones de la Educación, “la verdad no sé cómo lo van a implementar, nosotros estamos atentos, nos desayunamos esto ayer (martes) en la tarde. Venimos leyendo tratando de desentrañar qué es lo que pasa, parece un proyecto para la ciudad de Buenos Aires donde vos podes enmarcar en algunas cosas, pero nosotros tenemos docentes doble turno que salen 12:30 y vuelven a ingresar a las 13 horas», concluyó Fernández.

