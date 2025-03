Extienden hasta el 11 de abril los beneficios por el Pago Anual Anticipado de tributos municipales

Desde la Administración de Ingresos Municipales informaron que la comuna capitalina decidió extender hasta el 11 de abril la posibilidad de realizar el Pago Anual Anticipado 2025, el cual cuenta con una bonificación general de hasta el 35 %, beneficiando a aquellos contribuyentes que no posean planes de pagos, deuda de años anteriores, y hayan abonado la totalidad del periodo anual 2024.

Así lo especificó la responsable del área, C.P.N Giovanna Díaz Roig, quien recordó que el plan incluye la Tasa Única de Servicios, Impuesto Inmobiliario, Contribución por Servicios que inciden sobre los vehículos automotores y otros rodados, y Contribución por Servicios relativos a la Publicidad y Propaganda.

La funcionaria destacó que la decisión de extender dicho plan obedece “al pedido de los vecinos y vecinas que nos han solicitado prorrogarlo para regularizar su situación tributaria y aprovechar los importantes descuentos”.

“Para aquellos que aún no se acercaron a realizar el trámite quiero comentarles que también está la posibilidad de una bonificación del 20% sobre las liquidaciones de aquellos contribuyentes que posean planes de pagos vigentes o cancelados, y generados hasta el 31 de diciembre de 2024, y otra del 10% sobre liquidaciones de aquellos contribuyentes que, posterior a la citada fecha, regularicen los períodos adeudados a través de los diferentes medios de pago habilitados”, resaltó.

A estos beneficios se suma una bonificación del 5% sobre las liquidaciones de contribuyentes que se hayan adherido al Buzón Fiscal Electrónico de la Administración de Ingresos Municipales, tanto para la Tasa Única de Servicios, el Impuesto Inmobiliario y la Contribución por Servicios que inciden sobre los vehículos Automotores y otros Rodados”.

Díaz Roig indicó, además, que habrá otro 5% de bonificación adicional sobre las liquidaciones que se efectúen y emitan a través de la página web de la Administración de Ingresos Municipales con clave fiscal municipal y/o mediante el uso de la Aplicación Móvil de contacto con el vecino “Formosa tu ciudad digital”, también con clave fiscal municipal.

Finalmente, recordó que “se otorgará una bonificación del 5% para cada período fiscal, a aquellos contribuyentes que no posean deuda ni planes de pago, que abonen los tributos municipales en tiempo y forma antes de su respectivo vencimiento”.

Para acceder al beneficio, los interesados deberán dirigirse a la Administración de Ingresos Municipales en Fotheringham 1364, y en Pringles y Rivadavia, de lunes a viernes de 07:30 a 12:30 y de 16 a 20 horas. También al Centro Cívico Municipal del Barrio Eva Perón: de lunes a viernes 8 a 12 y de 17 a 19.

En cajas de la Municipalidad, los contribuyentes pueden abonar al contado efectivo, cheques al día emitido por la Municipalidad de Formosa, con todas las tarjetas de débito, y con QR desde la Pagina Web de la Administración de Ingresos Municipales www.ingresosmunicipfsa.gob.ar. Además, está la oportunidad de pagar con tarjetas de crédito: 1 y 6 cuotas sin interés con Banco Hipotecario; 1 y 3 cuotas sin interés con Chigüé; y 1, 6, 12 cuotas o Plan Z con tarjeta Naranja X.

Para pagar a distancia pueden hacerlo con clave fiscal municipal desde la página web de la Administración de Ingresos Municipales www.ingresosmunicipfsa.gob.ar mediante el Código de Pago Electrónico (CPE) – ingresar al Home Banking, buscar el ente; Formosa- Municipalidad de Formosa ONLINE; e ingresar al CPE desde la Aplicación Móvil; Formosa tu Ciudad Digital. Por transferencia, adjuntando comprobante de transferencia y liquidación del tributo que se abona informando al correo: aim@formosatuciudad.gob.ar. Y con aplicaciones Móviles: “Mercado Pago”. “Onda siempre podés comprar” del Banco Formosa (escaneando el volante de pago -no vencido- que se envía al domicilio).

Otros sistemas habilitados son las Cajas del Banco Formosa, Sistemas Bapro Pagos, Pago Fácil, RapiPago y Red Link.

Para consultas e informes, pueden comunicarse con el Centro de Atención al Vecino (0800-9999-147), a los números 3704-336478 / 3704-031955, o al correo electrónico aim@formosatuciudad.gob.ar.