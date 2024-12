Extraordinarias sin Presupuesto: oposición amenaza no dar quórum

A pesar de los pedidos y presiones, Javier Milei no incluyó el Presupuesto 2025 en el temario de extraordinarias y crece la amenaza de bloques opositores y aliados de no dar quórum para tratar los proyectos propuestos por el Gobierno.

Horas después de la reelección de Martín Menem como presidente de Diputados- en el marco de una sesión tensa en la que hubo reclamos por el Presupuesto y Ficha Limpia- el oficialismo emitió el decreto de convocatoria a extraordinarias sin ninguno de esos dos puntos. Aunque sí incluyó reformas electorales (eliminación de las PASO y de financiamiento de partidos), juicio en ausencia, ley antimafia, y reforma de los fueros de la política.

El bloque radical escindido, Democracia para Siempre, fue el primero en plantearlo a través de un comunicado y volvió a exigir que se incorpore al Presupuesto entre los temas de debate de diciembre.

«No nos resignamos a cumplir el triste papel que el presidente Milei reserva para el Parlamento. Por eso, no nos prestaremos al show de debatir los proyectos anunciados por el vocero presidencial, que pueden ser sancionados en sesiones ordinarias», sentenció la bancada que conduce Pablo Juliano y que está referenciada en Facundo Manes y Martín Lousteau.

El formoseño Fernando Carbajal, que integra ese bloque, fue más directo aún: «Desde el radicalismo auténtico, no vamos a asistir a las comisiones ni a la eventual sesión que pueda convocarse, hasta tanto el Poder Ejecutivo no mande el Presupuesto en las sesiones extraordinarias».

Desde el bloque de la UCR que conduce Rodrigo De Loredo no sacaron un comunicado, pero ya hubo legisladores que advirtieron que no están dispuestos a participar. «La sociedad quiere que discutamos Ficha Limpia, Reforma Sindical y Presupuesto equilibrado. Si no están dispuestos a discutir los cambios que el país necesita, muchos de nosotros no vamos a acompañar esa pantomima», sentenció Martín Tetaz.

La idea viene barajándose desde antes que se conociera el decreto de convocatoria. Los legisladores que representan a gobernadores del ex Juntos por el Cambio e integran bancadas federales, del PRO o la UCR también lo vienen esbozando pero esperan coordinar con sus jefes de bloque antes.

En el PRO -los aliados más cercanos de La Libertad Avanza- se alzaron voces como la de la chubutense Ana Clara Romero que responde a Ignacio Torres exigiendo la incorporación del Presupuesto en el temario. «Juicio en Ausencia era el jueves pasado, con reiterancia y ficha limpia, no se les pasó la sesión sino que la boicotearon. Urgencias selectivas», lanzó.

El santafesino Luciano Laspina protestó porque se haya incorporado la eliminación de las PASO, pero no Ficha Limpia. «Eliminar las PASO y cambiar los requisitos para ser candidato (“ficha limpia”) son 2 reformas a la ley electoral 26.571. En extraordinarias, si se habilita el trámite para una, también para la otra», criticó.

Desde Innovación Federal, la bancada que conduce Pamela Caletti y reúne a gobernadores de distintas provincias también se quejaron.

«Poner reforma política y no Presupuesto es una falta de respeto a los argentinos. El Presupuesto es el plan de gobierno. Qué tiene planeado el gobierno nacional hacer con las universidades, los jubilados, las fuerzas de seguridad, la justicia federal, las obras que se paralizaron», apuntó Caletti en diálogo con Clarín, y agregó: «Reiterancia y juicio en ausencia me parece hasta necesario porque el crimen organizado no descansa porque el Congreso esté en receso pero debieron llamar también por Presupuesto».

Desde el Senado, el bloque radical, que todavía se mantiene unido, emitió un comunicado en el que no sembró la amenaza por el quórum pero reclamó en un duro tono por el Presupuesto y también por Ficha Limpia.

«La ausencia en el temario de Presupuesto 2025 supone la elección de ir en una dirección de discrecionalidad, de falta de previsibilidad y de poco apego al diálogo, mientras que negar Ficha Limpia es darle la espalda a la sociedad, enviar señales contrarias a la transparencia y habilitar a que nos representen personas que no deberían ocupar cargos».