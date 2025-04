«Extrema delicadeza»: las dudas que preocupan al mercado por el acuerdo con el FMI

El entendimiento con el staff técnico del FMI allanó el camino para que el board del organismo internacional apruebe en las próximas horas un nuevo programa con la Argentina por u$s 20.000 millones, un paso que el Gobierno nacional considera vital para el futuro de su programa económico.

Sin embargo, las condiciones del acuerdo aún permanecen bajo reserva y mantienen en vilo al mercado, que aguarda con impaciencia la oficialización del mismo para poder conocer los detalles en profundidad.

A esa comunicación deficiente de las negociaciones se sumaron en los últimos días otros condimentos que llegaron del exterior, como el shock financiero por la guerra arancelaria que desató Trump y el petróleo rozando mínimos no vistos desde 2021.

Ante este panorama de «extrema fragilidad», desde la consultora Romano Group identificaron cuáles son los dos interrogantes que más preocupan al mercado en relación con las exigencias que podría imponer el FMI desde Washington y cómo afectarían a los planes del Ejecutivo de acá en adelante.

Según el informe de la consultora a cargo de Alfredo Romano, las incógnitas sobre lo que puede suceder tras la firma del acuerdo son dos. En primer lugar, cuál será la cifra exacta del desembolso inicial.

«Según comentarios de prensa, podría rondar los u$s 8.000-12.000 millones (40%- 60% del monto total. Con ello las reservas netas pasarían a ser positivas luego de meses por debajo de cero (desde previo al pago de soberanos de julio 2024)», señala su análisis.

La otra pregunta, en tanto, pasa por la posible modificación del régimen cambiario, algo que varios especialistas creen que sucederá más temprano que tarde, aunque el propio Milei se haya mostrado reticente.

«El mercado se cuestiona qué esquema cambiario será (status quo o cambios) a partir de este acuerdo, por ello volaron las implícitas de Rofex (A3) y las sintéticas negativas», indicaron.

Estos cambios, consideran en Romano Group, podrían tener un costo político debido a las «presiones inflacionarias» que desencadenarían: «Un cambio en el esquema cambiario generaría presiones inflacionarias en un contexto de extrema delicadeza», advierte el informe.

Es que, después de varios meses consecutivos a la baja, los aumentos en distintos rubros durante febrero y marzo comenzaron a afectar uno de los grandes pilares políticos de esta gestión, que es la lucha contra la inflación.

«Consideramos que un ardid inflacionario socavaría estos números previo a una elección fundamental para el oficialismo», aseveraron en relación a la imagen del Gobierno y los números que arrojó el último índice de confianza elaborado por la UTDT.

«Los datos de alta frecuencia están mostrando un leve aumento en los números de inflación, donde CABA tal como comentamos, ya dio su veredicto y a luces de todos, parecería que la inflación de marzo difícilmente se ubique por debajo de la de febrero», resaltaron.

De ser así, se produciría un aumento en el índice por segundo mes consecutivo, algo inédito durante la gestión actual.

Pensando en el corto plazo, los especialistas de la consultora señalaron que, en la medida que no haya corrección cambiaria, «en promedio la inflación estará sustancialmente por debajo del 3%, principalmente desde mayo en adelante».

Dicha proyección se evidencia también en el último REM que compartió el BCRA, en el cual los participantes ajustaron sus expectativas de inflación para los meses venideros en un promedio de 0.4% para el Top 10 y entre 30 y 40 bps en la mediana.