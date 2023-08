Ezequiel Palacios jugará el Sudamericano de Recife con la Selección Argentina

La Selección masculina vuelve a la acción y Marcelo Méndez eligió 14 jugadores para disputar el Sudamericano masculino en Recife entre el 26 y el 30 de agosto. Luciano Palonsky no será parte del plantel debido a una lesión en el hombro.

Argentina jugará el torneo junto a Brasil, Colombia, Perú y Chile en el formato de todos contra todos. El certamen da puntos para el ranking de la FIVB, importante para la clasificación para los Juegos Olímpicos.

Este torneo será el último del equipo antes del Preolímpico de China entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre.

Convocados

Luciano De Cecco

Matías Sánchez

Bruno Lima

Pablo Koukartsev

Agustín Loser

Nicolás Zerba

Martín Ramos

Joaquín Gallego

Ezequiel Palacios

Luciano Vicentín

Facundo Conte

Jan Martínez

Manuel Armoa

Santiago Danani

Fixture

26/8 – 18hs ARG vs COL

28/8 – 18hs ARG vs CHI

29/8 – 18hs ARG vs PER

30/8 – 20:30 ARG vs BRA

Las Panteritas se tomaron

revancha

En la tercera fecha de la segunda ronda del Mundial U21, Las Panteritas derrotaron a Polonia por 3 a 0, con parciales de 25-20, 25-16 y25-18, con Nicole Pérez como máxima anotadora con 16 puntos. Este jueves será jornada libre y el viernes a las 20 horas Argentina jugará contra Cuba en la definición del 9° al 12°.

En el inicio del Mundial, Las Panteritas habían caído contra Polonia en la primera fase en la que no pudieron clasificar del 1° al 8°, pero en esta oportunidad jugaron un gran partido para festejar la revancha en sets corridos.

De esta forma, lograron dos victorias en tres presentaciones con triunfo frente a Tailandia y Polonia y derrota contra Egipto.

La Selección dirigida por Martín Ambrosini construyó esta victoria con una mejor tarea en ataque y más regularidad que las polacas para resolverlo en tres sets.

Argentina: Emilia Balagué (4), Nayla Da Silva (12), Malena Márquez (8), Dalma Nicole Pérez (16), Josefina Ossvald (4), Avril García (12). Líbero: Victoria Caballero. DT: Martín Ambrosini.