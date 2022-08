Ezequiel Schelotto rescindió su contrato con Racing y disparó contra Fernando Gago

Compartir

Si bien fue uno de los integrantes del plantel que logró el último título en el club, Ezequiel Schelotto se fue de la Academia sin dejar una gran huella. Su estadía en Avellaneda fue sin continuidad y nunca logró afianzarse en el combinado albiceleste. El Galgo se despidió a través de las redes sociales, pero en una entrevista radial deslizó críticas hacia el entrenador Fernando Gago, quien no lo tuvo en cuenta durante todo su ciclo.

“Tengo bronca por ser el único futbolista de la era Gago que nunca jugó”, dijo el lateral en diálogo con la radio DSports. “No sabía más qué hacer para que el entrenador entienda que estaba disponible. Me hubiese gustado que me vaya de frente, porque yo siempre fui a hablar con él. Nunca me explicó por qué no me tenía en cuenta”, agregó el ex jugador del Milan y Atalanta, entre otros.

El defensor se incorporó a Racing en 2021 y en agosto pasado sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo alejó de las canchas. Desde la llegada de Pintita, quien asumió el 21 de octubre de 2021, el jugador no sumó minuto alguno luego de su recuperación.

De todos modos, en su cuenta oficial de Instagram, expresó que se va del club “de un modo que no quería”, pero agradeció a la institución por otorgarle la posibilidad de jugar en el fútbol argentino y “de vestir la camiseta de un grande”. “Trabajé en silencio incansablemente, horas y horas para volver, pero no dependía de mí y estar ausente los meses lesionado no fue fácil, ir al banco y no entrar, pero les aseguro que hice hasta lo imposible por jugar”, señaló.

El Galgo, de 33 años, está en negociaciones para incorporarse a Aldosivi de Mar del Plata, y según sus allegados en las próximas horas se incorporará en el Tiburón.

Por su parte, Fernando Gago tiene que decidir quién será el reemplazante de Enzo Copetti por estar suspendido luego de haber recibido la quinta tarjeta amarilla en el empate 3-3 ante Tigre. El futbolista que cuenta con mayores chances de ocupar su lugar es Maximiliano Romero quién entró ante el Matador en el Cilindro.

Además, Pintita analiza el posible regreso de Iván Pillud sobre el lateral derecho de la defensa en lugar de Facundo Mura, quien mostró falencias en la marca en el último compromiso del conjunto “albiceleste”. La duda principal del entrenador pasa por definir si mantendrá a Gastón “Chila” Gómez en el arco o si volverá a darle la titularidad a Gabriel Arias, quién quedó a disposición luego de haberse recuperado de su lesión.

Racing visitará a Barracas Central el próximo sábado desde las 15 en el estadio Islas Malvinas, de All Boys, con el arbitraje de Nicolás Lamolina, en un encuentro válido por la duodécima jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

