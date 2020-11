F 1: Bottas se quedó con la pole position en Imola

Compartir

Valtteri Bottas hizo el récord en Imola y desplazó a Hamilton al segundo lugar en la clasificación del GP de Emilia Romagna en el 1-2 de Mercedes.

Pudo esta vez Valtteri Bottas con Lewis Hamilton. Lo superó por apenas 97 milésimas de segundo a Lewis Hamilton, que viene de quedar como el más ganador de manera solitaria en la historia de la Fórmula 1, al vencer en el GP de Portugal. Esta vez el 1-2 de Mercedes fue en favor del piloto finlandés, que largará adelante en el GP de Emilia Romagna, por la 14ª fecha de la temporada de la máxima categoría.

En el último corte clasificatorio Bottas marcó xxx y aventajó a Hamilton por sólo 97/1000 de segundo. En el tercer puesto se ubicó Max Vertappen, con Red Bull. Eb el cuerto puesto se ubicó Pierre Gasly, de Alpha Tauri, que hace pocos días renovó su vínculo con el equipo de Faenza.

En la fila siguiente se ubicaron Daniel Ricciardo (Renault) y Alex Albon (Red Bull). En tanto, Ferrari contó con Charles Leclerc en el 7° lugar, mientras que Sebastian Vettel terminó 14°.

“Siempre tengo que pelear por la pole position. Me gusta mucho esta pista. Sabía que tenía que mejorar en el último intento. Trabajé mucho en las curvas 2 y 3 para sacar provecho. Arriesgué todo y salió. La carrera será interesante. La largada será importante, hay un largo recorrido hasta la curva 1.”, comentó Bottas.

Bottas de esta forma logró su 15ª pole position en la Fórmula 1 y la cuarta en la temporada 2020, ya que había ganado la clasificación en los GP de Austria, 70° Aniversario y Eifel.

En tanto Hamilton indicó: “no logré una buena vuelta. La pista es fantástica, me gusta mucho. Disfruto de correr aquí. Lo importante es que el equipo sigue mejorando respecto de la carrera anterior. Sobre la carrera veremos cómo se comporta el auto en los ensayos matinales. La pista es angosta, con pocos lugares de sobrepaso. Hay que apostar al DRS y la largada siempre es fundamental”.

El formato del GP en Imola difiere respecto del resto del campeonato, ya que el viernes no hubo actividad y sólo se efectuó un entrenamiento previo a la clasificación, en el que dominó Hamilton.

