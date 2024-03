F 1: Max Verstappen apareció cuando debía y se quedó con la pole del GP de Australia

Subvirancia, problemas de frenos… El fin de semana se ponía cuesta arriba para Verstappen, quien no había podido dominar en ninguna de las dos salidas a pista del primer día del GP australiano. Tampoco es que había navegado en los últimos puestos, se ubicaba segundo, pero con una imagen extraña, rara en él. El Red Bull estaba nervioso.

Claro, la mala imagen del auto del equipo de las bebidas energizantes aumentaba la ilusión de todos los que hacen fila en cada competencia a la espera de un tropezón para poder sacar una alegría, como hizo Ferrari en Singapur 2023. Y justamente era la Scuderia la que se había mostrado firme y rápido para aprovechar la caída de la escudería dominante.

Melbourne, sábado, segundo día de actividad de la tercera cita de la 75ª temporada de F1. Tercer entrenamiento. Charles Leclerc domina nuevamente con Ferrari. ¿Y Max? Segundo, muy cerca, pero segundo. Otra vez. Y llegó la clasificación. Q1, dominio de Carlos Sainz y quejas de Verstappen por los frenos de su RB20. El español de Ferrari, recuperado tras la operación de apendicitis que lo obligó a faltar a la carrera de Arabia Saudita, volaba y también se quedaba con lo mejor en la Q2. El alma del español por la ausencia obligada en Jeddah estaba más herida que la cicatriz de la operación y que obligó a un trabajo en los cinturones de su SF-24 para evitar más dolor del que ya tiene a cuestas. ¿Y Verstappen? No había caso. Había sido tercero, detrás del hijo del Matador y Leclerc. Los tifosi, cada vez más ilusionados.

Melbourne, Q3. El momento clave, el más importante de los dos días de actividad. Verstappen fue el primero en salir. Y… ¡Pum! El neerlandés hizo explotar los relojes, logró el mejor tiempo de todo el fin de semana. Pulverizó los registros anteriores y destruyó la ilusión de Ferrari. Quedaba la opción de Sainz, pero no pudo con el tremendo tiempo de Verstappen. ¿Quedaba algo más? Sí, la segunda salida de Q3. ¡Y el tricampeón mejoró su marca! Tremendo, imponente, impactante y desmoralizante para el resto.

“Un poco inesperada la pole hoy, me sentí muy bien en la Q3. Un fin de semana difícil, pero se mejoró para hoy. Ferrari es bueno en el ritmo de carrera, pero tenemos un gran auto”, dijo Verstappen, quien consiguió su 35ª pole position y la segunda en Australia. “Fue buena la clasificación completa. No estaba fácil la pista y se podían cometer errores. Hace cinco días estaba en la cama y si me decían que iba a estar en primera fila en Australia no lo hubiera creído. No voy a mentir, tengo algo de dolor, pero es bueno poder competir con Red Bull”, dijo Sainz.

¿La pole de Verstappen asegura el éxito? Ni cerca. No solo porque Ferrari se mostró sumamente competitivo en ritmo de carrera. Las estadísticas ponen en aprietos a Max. En el calendario de la Fórmula 1 existen algunos circuitos en los que lograr la pole position es casi triunfo en el bolsillo. En algunas pistas, la tendencia es tremenda. De las últimas 13 visitas a Suzuka, donde se desarrolla el GP de Japón, el que partió desde el primer cajón venció ocho veces. En Abu Dhabi, ocurrió en 10 de 15. En Singapur fueron 9 de 14 y en Mónaco, ocurrió en 13 de las últimas 20 competencias. Sin embargo, en el semipermanente de Albert Park, que llegó al calendario de F1 en 1996 para reemplazar Adelaida, se disputaron 26 ediciones del GP australiano y apenas en 11 el vencedor salió desde la pole position. Eso sí, dos de esas 11 ocasiones se dieron en las dos últimas visitas, con Charles Leclerc, en 2022, y Max Verstappen, en 2023. Más importante es la primera fila: 17 veces venció alguien que largó desde la hilera inicial. El piloto que más debió escalar para vencer en Albert Park fue David Coulthard, quien partió 11º con su McLaren en 2003 y se llevó el éxito, escoltado por Juan Pablo Montoya y Kimi Räikkönen.

Este domingo, en la madrugada de Sudamérica, será Lewis Hamilton quien largue 11º, pero su Mercedes lejos está de poder repetir la hazaña de Coulthard de 2003. La segunda fila la ocuparán Lando Norris y Charles Leclerc, luego de que Checo Pérez recibiera una penalización de tres lugares en la grilla por haber tapado la vuelta de Nico Hülkenberg en la Q1 (el mexicano cayó de tercero a sexto). La sanción del tapatío le dio esperanza al monegasco de Ferrari, porque en Melbourne jamás ganó el que partió desde el quinto cajón (lo hará finalmente Oscar Piastri). En cambio, sí hay desde el cuarto: Coulthard en 1997 y Jenson Button en 2010.