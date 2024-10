F1: Así está el mercado de pases de pilotos de cara a la temporada 2025

En el juego de los asientos en la Fórmula 1 está a punto de llegar a su fin: algunos pilotos cambiarán de equipo, otros llegan y unos más se despiden.

La salida de Daniel Ricciardo de Visa Cash App RB cuando faltan seis fechas en el calendario para dar por concluida la actual temporada de Fórmula 1, da prácticamente por concluida la etapa del australiano en la categoría pero también abre la puerta al regreso de Liam Lawson al menos por el resto de la temporada, lo que nos lleva a repasar los movimientos en la parrilla de cara a la próxima campaña.

Aquí una guía de los pilotos que cambian de equipo, los que dicen adiós, los que vienen y de los que aún esperan confirmación oficial sobre su futuro dentro de la F1.

¿Qué pilotos

cambian de equipo en F1?

Nico Hulkenberg

(De Haas a Sauber / Audi)

Hülkenberg fue el primer fichaje de la era Audi previo a la entrada oficial de la marca alemana a F1 luego de el fallido de intento de hacerse con sus servicios durante la temporada 2023, intento que fue bloqueado por Guenther Steiner y Haas quienes ejercieron la opción de una temporada extra en el contrato del experimentado piloto. Se espera que “Hulk” ayude a desarrollar un proyecto de Audi que cuenta con Mattia Binotto como CEO y Jonathan Wheatley como Team Principal.

Esteban Ocon (De Alpine a Haas)

La cara de Ocon durante el lanzamiento del A524, el monoplaza de Alpine para 2024, y sus comentarios sobre como aún seguía siendo un “piloto Mercedes”, dejó entre líneas las intenciones del francés de salir de la organización, salida que fue confirmada tras el GP de Mónaco en el que tuvo un incidente con su compañero Pierre Gasly en la vuelta 1, casi arruinando los chances del equipo de sumar un punto. Ocon llega a Haas como reemplazo de Hülkenberg, como un piloto rápido, con bastante experiencia en la categoría y que podría estar en su último asiento debido a su historial como “team player”.

Carlos Sainz

(De Ferrari a Williams)

Sainz fue la primera víctima de la “Silly Season” y el que mantenía los movimientos de los demás pilotos estancados. El español sale de Ferrari por la llegada de Lewis Hamilton y su indecisión ante “ofertas” de Audi / Sauber, Mercedes y Alpine, concluyeron con su fichaje por Williams, alegadamente confiado en la unidad de potencia Mercedes de cara al nuevo reglamento y con una cláusula que le permitiría salir antes de cumplir su contrato en caso de que uno de los equipos de punta le haga una oferta real.

¿Qué pilotos se van de F1?

Logan Sargeant (Williams)

Sargeant ya está fuera de la categoría, su choque durante las prácticas del GP de Países Bajos fue la gota que derramó el vaso, pero a decir verdad desde el GP de Australia cuando el norteamericano no participó porque le dieron su monoplaza a Alexander Albon, quien había destrozado el suyo el día anterior, se sabía que “El Sargento” no seguiría en F1 más allá de la temporada 2024. Sus constantes errores y accidentes hicieron que Williams tomara la decisión de no dejarlo terminar el calendario, decisión acertada por el trabajo que ha hecho su reemplazo Franco Colapinto. Se espera que Sargeant tenga una prueba en IndyCar con el equipo Meyer Shank Racing en noviembre.

Guanyu Zhou (Sauber)

El rendimiento de Zhou en la actual temporada no ha sido suficiente para conseguir una extensión en con Sauber o una oferta en otro equipo, aún con una suma ligada a su fichaje de alrededor de $40 millones de dólares por parte de sus patrocinadores. A menos que ocurra un milagro, el chance más alto de Zhou mantenerse en la parrilla es como reserva de algún equipo.

Kevin Magnussen (Haas)

El primer piloto en no participar en un Grand Prix de F1 por penalización gracias a la acumulación de puntos en su Super Licencia, ‘K-Mag’ llega al final de su segunda aventura con Haas, luego de un poco probable pero exitoso retorno en 2022 en el que superó a Mick Schumacher, pero gracias al rendimiento de Hülkenberg en 2023 y 2024 junto a los incidentes en los que se ha visto envuelto en la actual campaña, la carrera del danés en la categoría terminará con la última vuelta en Abu Dhabi.

Daniel Ricciardo

(Visa Cash App RB)

Ricciardo regresó al entorno de Red Bull luego de una práctica en Silverstone 2023 y por momentos sonaba como el posible reemplazo de Sergio Pérez en el equipo grande, pero su lesión en Zandvoort 2023, permitió la llegada de Liam Lawson como su reemplazo y el rendimiento del novato, sumado a la diferencia en puntos que Yuki Tsunoda lleva sobre el “Honey Badger”, han hecho que la escudería termine el intento de regreso del australiano al equipo grande. Al igual que la temporada anterior, Lawson reemplazará a Ricciardo por las restantes seis carreras del calendario 2024.

¿Qué pilotos llegan a F1?

Oliver Bearman (Haas)

Integrante de la academia de pilotos de Ferrari, Bearman debutó en reemplazo de Carlos Sainz durante el GP de Arabia Saudita y su rendimiento en Yeda, junto al apoyo de la escudería, le valió ser el reemplazo de Kevin Magnussen en Haas. Bearman también se estrenó con el equipo estadounidense durante el GP de Azerbaiyán en reemplazo del penalizado Magnussen y logró quedar en posiciones de puntos, convirtiéndose en el primer piloto en la historia de la Fórmula 1 en sumar puntos en sus primeras dos carreras, pero con equipos diferentes.

Jack Doohan (Alpine)

Hijo del dos veces campeón de motociclismo y el primer piloto de la academia Renault que sube directo al equipo principal desde que Romain Grosjean lo hiciera en 2009, Doohan quedó en tercer lugar durante el campeonato de Fórmula 2 del 2023, pero logró quedarse con el asiento de Alpine tras varias pruebas en las que compararon sus tiempos con los de uno de sus mejores amigos, Mick Schumacher, ex piloto de F1 quien ahora compite con Alpine pero en WEC. Doohan será la dupla de Pierre Gasly en un equipo Alpine que busca regresar a la punta de la tabla de la mano de Flavio Briatore.

Kimi Antonelli (Mercedes)

El elegido para reemplazar a Lewis Hamilton dentro del equipo de las flechas plateadas, Antonelli llega con la marca de talento generacional gracias a su rápido avance por las categorías inferiores y a su rendimiento en Fórmula 2, donde actualmente está venciendo a Oliver Bearman, su compañero de equipo. Siendo Kimi el novato en la categoría, victorias en la sprint de Silverstone y la carrera principal en Hungría hablan de que la confianza depositada por Toto Wolff en el italiano están justificadas, ahora habrá que ver si podrá con la presión que significa llenar los zapatos de un piloto como Hamilton dentro del equipo Mercedes.

Liam Lawson (Visa Cash App RB)

Los rumores sobre la cláusula en el contrato entre Liam Lawson y Red Bull sobre la obligación del equipo de ofrecer un asiento de F1 antes de finalizar septiembre o el neozelandés tendría la opción de buscar futuro en otro equipo tenían buenos fundamentos. La salida de Daniel Ricciardo confirma el regreso de Lawson a la categoría para ser la dupla de Yuki Tsunoda por lo que resta de la temporada 2024 de Fórmula 1. Curioso es el detalle que el anuncio sólo habla sobre la presente temporada sin el más mínimo indicio de que el piloto seguiría dentro de F1 en 2025, ¿estará tentando Christian Horner las aguas luego del final de temporada? Habrá que esperar.

¿Qué pilotos podrían

quedarse, llegar o irse de F1?

Franco Colapinto (¿Sauber)

El rendimiento del argentino con Williams no pasa desapercibido por la mayoría de los jefes de equipos de la parrilla y según los comentarios de James Vowles, Team Principal de Williams, la organización hará todo lo posible por ayudar al novato argentino a hacerse con el asiento que falta en Sauber a modo préstamo ya que tienen planes con su futuro por la incertidumbre de la duración de la estadía de Carlos Sainz.

Valtteri Bottas (¿Sauber?)

El caso de Bottas es uno de los más extraños: un piloto rápido, con basta experiencia y que todos sabemos que la falta de rendimiento está en el monoplaza y no en él, pero aun así, Sauber no se decide a renovarle y los rumores de su fichaje con Williams y Haas se quedaron sólo en eso. Algo que le juega en contra a Bottas es que Sauber ya tiene a Nico Hülkenberg en sus filas y a pesar de que la experiencia de Bottas es mayor a la de Hulk gracias a la cantidad de victorias, podios y su tiempo en Mercedes, la realidad es que es difícil ver un proyecto a futuro con dos pilotos que ya entraron al ocaso de sus carreras.

Gabriel Bortoleto (¿Sauber?)

Bortoleto es el actual líder del campeonato de F2, es representado por Fernando Alonso y tras su victoria en la carrera principal en Monza se ha metido en la conversación de la puja por el asiento de Sauber, ¿qué tiene a su favor? Bortoleto es joven y a diferencia de Colapinto podría llegar al equipo Sauber como un fichaje permanente y no a préstamo, lo que le juega en contra es que Colapinto aún siendo joven ya también tiene la experiencia de F1 y sabemos que cuando hay dinero de por medio, los atletas logran salir de cualquier compromiso.