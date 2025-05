F1: Briatore respaldó a Colapinto tras el último puesto en las prácticas libres

El Gran Premio de España inició su actividad con un rendimiento discreto de Franco Colapinto en el último lugar de las dos primeras prácticas de los tres ensayos que tiene cada escudería para ir probando alternativas con vistas al tramo más importante, que se dará en el último turno del sábado con la clasificación y la carrera de este domingo desde las 10 (hora argentina). El piloto nacido en Buenos Aires mejoró sus registros de una sesión a otra, pero quedó lejos de su compañero Pierre Gasly en su tercer GP reemplazando a Jack Doohan.

En medio de este escenario, el asesor ejecutivo del equipo francés, Flavio Briatore, dialogó sobre el futuro de Colapinto en una conferencia de prensa dedicada a los directores de equipo de la FIA, un lugar que el italiano no pisaba hacía 16 años, según constó el portal especializado Racing News 365, y lo hizo en compañía de su par en Red Bull, Christian Horner, y el director de deportes de motor de Pirelli, Mario Isola. “Tenemos que esperar un poco para juzgar a Franco”, avisó Briatore en una de sus respuestas divulgadas por The Race.

El hombre de 75 años hizo un balance de lo que ha sido el camino del pilarense hasta su arribo al circuito de Barcelona con un 16° en Imola y un 13° en Mónaco y pidió enfocarse en este fin de semana: “Veamos esta carrera. Necesitamos la carrera completa. Corrimos Montecarlo. Fue una carrera muy especial para todos. Cometimos muchos errores en la clasificación. Y en Montecarlo, ya sabes, clasificar bien es la clave. Especialmente esa carrera. Montecarlo fue muy aburrido y muy molesto. Ya veremos. Esta es la primera carrera real de Franco”.

En un primer momento, el anuncio de su vuelta a la F1 fue en el marco de las cinco carreras posteriores al GP de Miami, incluso él valoró haber sido elegido para demostrar su potencial en ese límite de tiempo y Briatore mismo declaró que habían decidido conformar el dúo entre Colapinto y Gasly “durante las próximas cinco carreras”. Sin embargo, el padrino de Michael Schumacher y Fernando Alonso dio otra versión sobre ese lapso de tiempo, que se extendería al 29 de junio con el GP de Austria y quedaría a las puertas de Silverstone, lugar donde el joven de 22 años giró el año pasado durante la primera práctica libre a bordo de un Williams: “¿Carreras? No sé, la verdad. Nunca dije cinco carreras, tres carreras, cuatro carreras, una carrera. Ya veremos. Si Colapinto rinde, es él quien conduce el coche. Si no, ya veremos”.

A continuación, Briatore se mostró esperanzado con revertir el flojo comienzo de temporada, que lo ha llevado a ser el anteúltimo equipo en el campeonato de constructores con siete puntos, solo por delante de Sauber (6). Con eso a cuestas, advirtió que la permanencia del argentino está atada a su nivel en pista: “2025 es un año en el que debemos prepararnos para 2026. Así que cualquier experimento que necesite hacer, lo estaremos haciendo. No sé ahora mismo si Franco se quedará toda la temporada o no, pero ya veremos. Depende del rendimiento. Solo nos fijamos en el rendimiento, nada más”.

Horas antes de someterse a las preguntas de los medios, el empresario europeo había resaltado cuál era la cuestión que debía mejorar su nuevo pupilo en las próximas semanas: “Lo subimos al coche. También tiene velocidad. Su primera carrera fue difícil. Todavía le falta la capacidad de manejar la presión. Si tienes velocidad y chocas contra la pared, no sirve de nada”.

Más allá de esto, uno de los máximos responsables en el seno de la escudería también le mandó un mensaje a todo del equipo en la previa a la actividad principal en Cataluña: “Hemos avanzado algo, pero aún no hemos llegado a nuestro objetivo. ¿Qué es lo más importante? El resultado. En este momento no lo hemos conseguido. Creo que hemos avanzado, sin duda, pero no vemos ese avance en el rendimiento”.

Otra de las consultas de los periodistas acreditados estuvo vinculada a una posible candidatura de Mick Schumacher a un asiento en Alpine. De igual forma, el sitio The Race reflejó que el experimentado asesor atinó a frases como “no entiendo lo que quiere saber” y “no creo que esa sea la pregunta que me debe hacer ahora”. “No quiero hablar de eso”, remató cuando recibió la repregunta del presentador de la conferencia de prensa, Tom Clarkson.

Por último, expresó que sigue la búsqueda por hallar un reemplazante de Oliver Oakes como director del equipo: “Estamos buscando. No queremos cometer ningún error. Estoy dispuesto a tomarme un tiempo. Pero en el momento en que decidamos cuál es el nuevo director del equipo, por decirlo así, lo diremos”. La renuncia se dio horas antes de que se anuncie el ascenso del piloto argentino, y también sucedió «días después de que su hermano fuera arrestado con una ‘gran cantidad de efectivo’”, según arrojó el medio británico The Telegraph.