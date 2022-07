F1: Charles Leclerc perdió 88 puntos por errores propios o de Ferrari

Compartir

“Si cometo estos errores no merezco ser campeón”, confesó Charles Leclerc tras el insólito despiste protagonizado el domingo último en Paul Ricard, cuando marchaba primero con la Ferrrari y allí, de construir la victoria, se quedó con las manos vacías en el Gran Premio de Francia, de Fórmula 1.

El piloto monegasco se autocastigó con sus declaraciones por ese error que lo aleja de su gran rival por la lucha por el campeonato, Max Verstappen (Red Bull), que ahora lidera el certamen con una ventaja de 63 puntos por sobre Leclerc.

Pero el error de Leclerc no fue el único en la temporada 2022. Si se suman las equivocaciones del propio piloto o de Ferrari, Leclerc dejó de ganar 88 puntos en lo que va del año, por lo que hoy sería el puntero de la Fórmula 1.

A continuación, el detalle de los problemas que sacudieron al piloto de Ferrari en la Fórmula 1 2022:

-Gran Premio de Emilia Romagna: en Imola, Leclerc marchaba en el segundo lugar, pero un despiste derivó en un golpe lateral leve contra las protecciones. La Ferrari no se dañó y el piloto volvió a la pista, pero perdió terreno y llegó en el sexto lugar: se escaparon 10 puntos.

-Gran Premio de España: en Barcelona, Leclerc marchaba en el primer lugar. Problemas en la Ferrari terminaron con la ilusión del monegasco, que abandonó la carrera siendo líder: se escaparon 25 puntos.

-Gran Premio de Mónaco: un cóctel de problemas atentó contra Charles Leclerc, que largó adelante en las calles del principado. Con neumáticos de lluvia, mantuvieron más tiempo del debido en una pista que se estaba secando. Checo Pérez entró a cambiar e rango de undercut. Ferrari, que esperaba para poner definitivamente las cubiertas para piso seco, lo hizo entrar, pero cayó al tercer lugar. Poco tiempo después otra vez lo llamó a boxes, pero en un error de cálculo tuvo que esperar en la calle de boxes detrás de su compañero, Carlos Sainz. Finalmente terminó en el 4° lugar. Se escaparon 10 puntos.

-Gran Premio de Azerbaiján: en Bakú, Leclerc marchaba en el segundo puesto. Pero inconvenientes en el motor de la Ferrari lo dejaron de a pie. Se escaparon 18 puntos.

-Gran Premio de Francia: en Paul Ricard, Leclerc transitaba en el primer lugar, tras defenderse de Verstappen, que no podía superarlo. Hasta que Red Bull llamó a su piloto para cambiar neumáticos y Leclerc, que marchaba solo, perdió el control de la Ferrari, se despistó y pegó contra las protecciones. Allí se terminó la carrera para el monegasco. Se escaparon 25 puntos.

