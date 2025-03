F1: Charles Leclerc se quedó con lo mejor en el arranque del GP de Australia

El monegasco fue el más veloz con Ferrari y se dio el gusto de comenzar mejor que su flamante compañero, nada menos que Lewis Hamilton. Los McLaren se mostraron fuertes y Yuki Tsunoda sorprendió. Max Verstappen, lejos. Jack Doohan, delante de Pierre Gasly.

Copa no hay, claro. No descorchó el champán, por supuesto. Ni siquiera pasó cerca del podio. Se trató, apenas, de la jornada de entrenamientos del GP de Australia, primera fecha de la 76ª temporada de Fórmula 1. Pero Charles Leclerc necesitaba pisar firme en un suelo que le crujió dentro de Ferrari. Y no es para menos: la pomposa llegada de Lewis Hamilton le sacudió la estantería. El monegasco es el niño mimado de Maranello, el que surgió desde las inferiores y sobre quien se puso la esperanza mayor de volver a ganar un título que se niega hace rato: desde 2007 en el campeonato de pilotos y desde 2008 en Constructores. El arribo del heptacampeón, por más confianza que se tenga, conmociona. Por eso, el haber quedado arriba de todo en la general de ensayos de Melbourne y sacarle 420 milésimas al inglés es, sin dudas, una pequeña victoria, un poco de aire fresco en la tensión que le toca vivir por estos días.

Claro, no hay premio por haber sido el más veloz en ensayos. Pero le ganó a Hamilton. Y no fue solo eso. También superó a los dos McLaren, el equipo que se estrena como campeón de Constructores y que comenzó el ejercicio como el gran candidato. En previa muchos arriesgaron a poner al Cavallino como el potencial rival de los de Woking y quedó plasmado en los tiempos a una vuelta en Melbourne. Hamilton no la pasó bien en su primer día. Le costó llevar su SF-25, se quejó por radio varias veces por subviraje y no se encontró cómodo. Lo positivo para el inglés es que solo fue un día de prácticas.

Los McLaren se mostraron fuertes también, con Oscar Piastri finalmente por delante de Lando Norris (el inglés había sido el más veloz de la tanda inicial). Pero el poderío de los autos papaya está ahí y se nota. En ritmo de carrera fueron parejos con Ferrari, pareciera que son las dos escuderías con ventaja, aunque fueron tandas complicadas, con mucha suciedad en pista. La leca de las curvas cinco y seis terminó en el asfalto muchas veces y, a eso, se les suman las hojas que volaban.

Hubo lugar para las sorpresas en el primer día. Porque delante de Hamilton se ubicó Yuki Tsunoda con el Racing Bulls. En el último año dentro de la familia de las bebidas energizantes y después de no haber convencido a para pegar el salto al tema principal, ahí anduvo el japonés en el cuarto puesto. El buen andar del team de Faenza se completó con el sexto lugar del debutante Isack Hadjar. Y si de sorpresas se trata, Nico Hülkenberg mostró un gran andar a una vuelta con su Sauber. No estuvo cerca en ritmo de carrera, pero claramente el motor Ferrari empuja.

¿Y Max Verstappen? Perdido. El campeón luchó contra un indócil Red Bull, anduvo por afuera de la pista y apenas fue séptimo. Pero la pasó Liam Lawson, su compañero, quien fue 17º y hasta rozó el muro en el primer ensayo. ¿Se puede descartar al neerlandés? Ni en sueños. No sería la primera vez en la carrera de Max que tiene un viernes gris y el sábado termina con un lugar en la primera fila de largada.

Jack Doohan le

ganó a Pierre Gasly

El duelo en Alpine es seguido con atención por los hinchas argentinos. Con Franco Colapinto en el box cumpliendo su tarea de piloto reserva, Jack Doohan hizo a un lado todos los rumores y el ruido que apuntan a su futuro cercano y fue más veloz que Pierre Gasly en las dos tandas. El giro más rápido del australiano fue 99 milésimas mejor que el del francés. Fueron sumamente parejos en los parciales y en ritmo de carrera, el team francés eligió por hacer girar a Gasly con neumáticos blandos y al hijo de Mick con medios. Tras cargar combustible, el galo comenzó con mejores registros, pero tras tres giros, el local fue mejor y se mantuvo muy constante en sus tiempos, lejos de los McLaren y Ferrari (incluso que los Racing Bulls y Williams), pero mejor que los del experimentado Gasly.

Pasó el primer día del año de la Fórmula 1 2025. Fueron apenas entrenamientos. En la clasificación que se disputará en la madrugada del sábado de Latinoamérica se podrá tener una noción mucho más firme y precisa sobre el nivel de los pilotos y equipos. Será el tiempo en el que nadie podrá guardar nada y poner todo. Y, como dato para nada menor, todo el trabajo de simulacro de carrera de este viernes podría caer en saco roto si el pronóstico de lluvia para el domingo se cumple. Ahí sí, a barajar y dar nuevo y cualquier cosa podrá pasar.