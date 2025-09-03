F1: Domenicali anticipa cambios profundos en el formato de las carreras y el futuro del campeonato

La Fórmula 1 avanza hacia una transformación sustancial en su formato competitivo y sus reglamentos. El director ejecutivo de categoría, Stefano Domenicali, reveló a medios italianos los principales cambios bajo estudio, entre los que figura una revisión a fondo de los fines de semana sprint, la posible reducción de la duración de cada Gran Premio, eliminación de los Entrenamientos Libres 1 y la evaluación de una grilla invertida.

La visión de Domenicali sobre el rumbo que tomará la Fórmula 1 en sus próximos años quedó clara. “Hay un tema sobre la mesa que concierne al futuro del formato que se utilizará en los próximos años, empezando por los fines de semana sprint. Tenemos que decidir si aumentar estos fines de semana, cómo aumentarlos y si utilizar formatos diferentes a los actuales. Hay algunas discusiones con los equipos para entender qué dirección tomar en el futuro. Debo decir que, salvo algunos aficionados de más edad, el público pide cada vez más fines de semana sprint, los promotores presionan para tener este formato y ahora también hay interés por parte de los pilotos”, manifestó en declaraciones difundidas por la edición italiana del medio especializado Motorsport.

El directivo también reconoció que la cultura de los entrenamientos libres se encuentra limitada a un segmento muy específico del público, mientras que la demanda popular privilegia la acción y la competencia desde el primer día de actividad en pista. Según sus declaraciones, el atractivo de las pruebas libres parece caer en desuso. “Lo digo de manera un poco provocativa, obviamente, pero hoy en día las sesiones de entrenamientos libres solo gustan a los súper especialistas, el gran público está más interesado en la acción de un fin de semana sprint. Ya el viernes hay más temas que discutir y comentar, hay una calificación, se habla de rendimiento, pero entiendo que debe entrar en la cultura de la Fórmula 1. La dirección es clara, puedo garantizar que en pocos años se pedirá que todos los fines de semana tengan el mismo formato. No digo que vayamos a llegar como MotoGP, que propone sprints en todas las citas, para nosotros sería un paso demasiado grande, lo veo más como un proceso de maduración que debe llevarse a cabo respetando a quienes tienen un enfoque más tradicionalista», admitió Domenicali en el encuentro previo al Gran Premio de Monza.

El análisis del escenario actual llevó a una evolución en la postura de los propios pilotos respecto al sprint. Domenicali detalló: “Volviendo a los pilotos, puedo decir que su postura inicial hacia el formato sprint no era favorable (dieciocho estaban en contra y dos a favor), pero hoy estamos de acuerdo, lo hemos hablado durante la cena que organizamos en Austria y todos se han mostrado a favor. Incluso Max (Verstappen), con quien he hablado a solas, ha admitido que tiene sentido, así que veo una evolución por parte de todos”.

En cuanto al futuro de la preparación y las tecnologías asociadas, el jefe de la F1 esbozó: “Al fin y al cabo, los pilotos han nacido para correr, y hay que tener en cuenta que hoy en día los equipos disponen de increíbles herramientas de simulación, muchas cosas se pueden hacer de manera diferente con respecto a hace unos años, debemos imaginar lo que será posible hacer en la preparación de los monoplazas con la implementación cada vez mayor de la inteligencia artificial. Por lo tanto, volviendo al público, creo que todos quieren ver a los pilotos en la pista compitiendo por un resultado, ya sea una clasificación, una carrera sprint o un Gran Premio”.

“Los promotores y los aficionados quieren ver acción, y ahora que han empezado a comprender que es posible, nuestras encuestas nos dicen que la gran mayoría del público quiere ver a los pilotos competir por un resultado; en términos sencillos, se han cansado de los entrenamientos libres. Este es un dato objetivo que no podemos ignorar”, remarcó.

Domenicali abordó otro de los ejes de debate: el tiempo total de las competencias principales. “También está el tema de la duración de las competiciones: creemos que para los jóvenes es demasiado larga. Estamos viendo en muchos de nuestros canales que los resúmenes tienen un gran éxito, quizá para nosotros, que hemos nacido con este formato, todo está bien así, pero hay una gran parte del público que solo quiere ver los momentos más destacados. Hoy todo va muy bien, pero precisamente por eso no debemos dormirnos en los laureles, sino pensar en cuál será el siguiente paso a dar”.

Otra posibilidad considerada que podría modificar la esencia del campeonato es la aplicación de la cuadrícula invertida, actualmente presente en categorías como Fórmula 2 y Fórmula 3. Domenicali señaló: “Es un tema que tenemos en la agenda. Ya lo hemos hablado en el pasado, pero en los próximos meses tendremos que tener el valor de dar otro impulso al debate. También he oído a varios pilotos que lo han propuesto. Al principio todos se oponían, pero en la última reunión muchos de ellos dijeron: ‘¿Por qué no lo probamos?’. En la F2 y la F3, este formato lleva décadas utilizándose, pero creo que es un aspecto en el que no hay una postura correcta y otra incorrecta, todas las opiniones tienen su valor. Haremos nuestras evaluaciones junto con la FIA, tendremos que interpretar lo mejor posible la tendencia que se está desarrollando, eso es seguro”.