F1: el Alpine de Franco Colapinto falló en el peor momento de la qualy

Después de su mejor vuelta del fin de semana, el argentino se preparaba para luchar por meterse en Q2 en la novena fecha de F1, pero su A525 se quedó plantado en la salida de boxes.

El final del sábado del GP de España, novena fecha de Fórmula 1, tuvo la misma sensación que el cierre del viernes para Franco Colapinto, pero con un contexto distinto: frustración. En la jornada inicial, se debía a un día de trabajo en el que no se había sentido cómodo con su Alpine, que no le había entregado la confianza necesaria como para acelerar. El final de la tabla de posiciones en las dos tandas de entrenamientos fue el colofón del arranque. La decepción apareció de nuevo en la cara del argentino tras la clasificación, pero en esta ocasión por un inconveniente técnico en su A525 que lo dejó tirado y sin chances de salir a realizar un último intento en la Q1, después de dos prometedoras vueltas cerradas.

El trabajo en la noche del viernes, tanto en Montmeló como en Enstone, había servido para encontrar esas soluciones que pedía Franco para tener más confianza en al auto. Ya en entrenamientos había quedado claro que el expiloto de Williams aceleraba para quedar a tan solo 131 milésimas de su compañero Pierre Gasly, aunque los dos coches franceses estaban lejos de la pelea. Pero ambos A525 pegaron un salto en la clasificación y los dos apuntaron a meterse en la Q2.

El equipo decidió ir a pista rápido con Colapinto, uno de los pocos que apostó por tres intentos durante el primer segmento de clasificación, todos, obviamente, con neumáticos blandos. En su primer giro, el bonaerense logró su mejor registro del fin de semana con 1m13s897. En la segunda salida volvió a mejorar: 1m13s334, que lo dejaba por delante de Gasly, quien fue a dos giros lanzados. Quedaba la parte final, la fundamental, la salida que definiría los 15 que avanzarían a Q2 y el argentino tenía buenas chances. Pero…

Cuando quedaban 4m10s para el final de los 18 que dura la Q1, Colapinto dejó el box con su Alpine y se quedó plantado en la parte final de la calle de salida. Detrás de él, toda la cola de autos que querían ir a pista a buscar un intento final. El A525 número 43 no arrancaría más. Un problema en la caja o en el embrague no permitió poner primera. Finalmente, dejó tirado su chasis a un costado y se bajó con una notoria decepción. Golpecito a la cubierta trasera derecha, con amargura. El fallo técnico se dio ante la mirada de Luca de Meo, el CEO mundial de Renault, quien seguía las acciones desde el pit del team.

Vale recordar que el viernes, el argentino se perdió los últimos 15 minutos de la primera sesión de ensayos por una fuga hidráulica. Justamente, todo el sistema de embrague es hidráulico. ¿Estará relacionado? Será tarea del equipo para tener listo el auto de Colapinto para el domingo, cuando deberá partir desde el 19º lugar. Una pena, porque estaba para meterse más arriba, tal vez no tanto como su compañero Gasly, quien llegó hasta Q3 y largará octavo. Básicamente porque Franco iba a utilizar tres juegos de neumáticos blandos nuevos y no le habría alcanzado, pero definitivamente estaba para llegar al segundo segmento de qualy.