F1: Haas informó la decisión que tomó con Nikita Mazepin tras su escandaloso video que desató críticas

A principios de mes, en vísperas de la última carrera de la Fórmula 1 en 2020, estalló un escándalo que involucra a una de las nuevas caras de la máxima categoría del automovilismo. El piloto ruso Nikita Mazepin, que pasaba de competir en la F2 y ser compañero en el equipo Haas de Mick Schumacher, publicó un video acosando a una mujer y eso ponía en riesgo su ascenso. Pero el equipo estadounidense lo ha ratificado para la próxima temporada.

Mazepin, de 21 años, mantuvo su lugar pese a la polémica que surgió hace unas semanas cuando subió en su cuenta de Instagram unas imágenes en las que manosea a una chica en un coche mientras ella intenta impedir esa acción, un asunto que su escudería ha tratado “internamente”.

“El Haas F1 Team quiere reafirmar que Nikita Mazepin formará parte de la alineación de pilotos para el Mundial 2021. En cuanto al comunicado previo del equipo respecto a las acciones de Nikita Mazepin (9 de diciembre), el asunto ha sido tratado internamente y no se harán más comentarios”, comunicaron.

Fue el propio joven ruso el que publicó el video en sus redes sociales. Aparece como copiloto en un Porsche y, sin dejar de grabar con su teléfono móvil, se da la vuelta y manosea el escote de una mujer que va sentada en el asiento de atrás. Aunque la publicación fue borrada rápidamente, muchos usuarios la descargaron y empezaron a repudiar esta actitud.

Mazepin utilizó sus redes sociales para pedir disculpas, tanto por su “comportamiento inapropiado” como porque saliese a la luz “en redes sociales” pero se esperaba una reacción un poco más severa de su equipo. Hasta llegó a sonar Pietro Fittipaldi –nieto de Emerson, dos veces campeón de F1– para ocupar su lugar.

El hecho de que haya eliminado todo el contenido de sus redes sociales hizo enfurecer todavía más a quienes lo querían fuera de la F1. La etiqueta #WeSayNoToMazepin (”Decimos no a Mazepin”) se hizo tendencia en las redes sociales desde que se publicó el video inicial pero el equipo que tiene como jefe a Guenther Steiner quiso mantener todo puertas adentro.

Por su parte, Mick Schumacher ha querido despegarse de este escándalo. Al ser consultado sobre el video de Mazepin, quien ya fue su compañero de equipo en su etapa de karting y con quien compartió parrilla este año en Fórmula 2, eligió no profundizar sobre el tema.

“Nikita ya fue mi compañero en 2013 y 2014. Era agradable y nos respetábamos mucho. El resto no me concierne”, apuntó el hijo del Káiser durante la gala de premios de final de temporada de la FIA.

