F1: la Ferrari de Leclerc festejó en la casa de los Red Bull

Compartir

Linkedin Print

Tres meses exactos debieron pasar para volver a ver a Charles Leclerc en lo más alto del podio de la Formula 1. En esa ocasión en Melbourne, Australia, hoy en el Red Bull Ring de Austria, donde debió batallar contra su propio auto más que contra sus rivales para poder llegar al triunfo, un más que importante pensando en el campeonato y el abandono de Sergio Pérez en su lucha por escoltar a Max Verstappen.

Tras detenerse a poner neumáticos medios en la vuelta 58 aprovechando el virtual safety car ocasionado por Sainz, empezaron los problemas para Leclerc, que supo sobreponerse para alcanzar el triunfo número tres en el año y el quinto en su carrera. Inicialmente fueron inconvenientes en el pedal del acelerador que se trababa y no hacía el recorrido completo, a lo que en los últimos cuatro giros se le sumó la caja y los cambios descendentes, que no le permitían transitar de la mejor manera la curva 3, uno de los frenajes más exigentes del circuito austríaco.

El neerlandés fue el encargado de acompañar al monegasco al triunfo, que si bien pudo haber estado más cerca, la puesta a punto del Red Bull del campeón le generó un desgaste mayor de neumáticos y en ningún momento pudo sentirse cómodo más allá de los primeros giros con gomas nuevas.

Verstappen tuvo problemas para defenderse de los Ferrari, que parecían mejor preparados para el trazado en el que son locales los de la bebida energética y pudo haber sido un 1-2 de los italianos de no ser por el abandono de Carlos Sainz (rotura de motor y posterior incendio en su vehículo cuando intentaba superar a Verstappen en el giro 57).

El podio lo completó una vez más Lewis Hamilton, que sigue demostrando los pasos hacia adelante que dieron las flechas de plata en las últimas fechas y acumuló su tercer podio consecutivo, acompañado por George Russell en el cuarto lugar y así ser la escudería que más sumó este fin de semana. El joven británico protagonizó un toque con Pérez en la curva cinco de la primera vuelta y eso ocasionó una penalización de cinco segundos para el de Mercedes. De todas maneras completó una gran carrera para volver a los puestos de adelante.

Quinto terminó Esteban Ocon, quien se afianzó de gran manera al lote de punta a medida que progresaba en carrera y se quedó con 10 puntos para su cuenta personal, además de ser el último en la vuelta del líder. Detrás de él en zona de puntos, Mick Schumacher volvió a marcar su mejor resultado en la categoría como había sucedido en Silverstone y esta vez fue sexto, peleando de igual a igual con el resto del lote de punta y prevaleciendo en la zona media de la parrilla. Séptimo terminó Lando Norris, quien también pudo evolucionar a lo largo del fin de semana junto con su compañero de equipo Daniel Ricciardo, noveno. En el medio entre ellos se metió el otro Haas, el de Kevin Magnussen, en tanto que el top 10 lo cerró Fernando Alonso.

En el campeonato sigue el liderazgo de Verstappen, aunque se vio reducido en las últimas dos presentaciones y ahora lo hace con 208 unidades, con una ventaja de 38 puntos sobre Leclerc; tercero Pérez a 57 y cuarto Sainz a 75, ambos habiendo abandonado hoy. La próxima fecha será del 22 al 24 de este mes en Paul Ricard, donde se disputará el Grand Prix de Francia.

Compartir

Linkedin Print