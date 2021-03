F1: La Primera Pole de la temporada fue para Verstappen

Compartir

El piloto de Red Bull Max Verstappen fue imbatible en todas las salidas a pista en Bahrein y largará adelante. Detrás, Hamilton, Bottas y Leclerc.

Nunca Max Verstappen había dominado todas las salidas a pista durante un fin de semana. Esta vez, en la apertura del calendario 2021 de Fórmula 1, en Bahrein, el piloto de Red Bull se mostró imbatible. No sólo dominó las tres sesiones de entrenamiento, sino que también se llevó la clasificación de la primera fecha del año.

Verstappen marcó un registro de 1m28s997/1000 y logró su cuarta pole position en la máxima categoría, tras las obtenidas en Hungría, Brasil y Abu Dhabi. El holandés aventajó al campeón, Lewis Hamilton, y al también piloto de Mercedes Valtteri Bottas. El cuarto puesto fue para el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari.

“Hay que tener una muy buena largada y limpia para mantenerse adelante. No es una garantía poder ganar, pero estoy muy contento por este resultado y por el rendimiento del Red Bull”, comentó Verstappen.

Pierre Gasly sorprendió con el Alpha Tauri y se metió ene l 5° lugar, relegando a los McLaren de Daniel Ricciardo y Lando Norris.

“Felicito a Max. Realmente di todo lo que tenía. No fue lo suficientemente bueno. Exprimí todo lo que pude sacar al auto”, fue el primer análisis de Hamilton, muy serio ante el rendimiento de su rival.

Los españoles llamaron la atención. Carlos Sainz, en su debut en Ferrari, quedó relegado respecto d su compañero de equipo, con problemas en la segunda tanda de la clasificación, mientras que el ex campeón, Fernando Alonso, en su regreso a la Fórmula 1 de la mano del equipo Alpine (ex Renault) se ubicó 9°.

