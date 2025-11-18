F1: la «trampa» oculta que detectaron en varios autos durante el Gran Premio de Brasil

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha intervenido en el Gran Premio de Brasil tras descubrir y ordenar la retirada de dispositivos ilegales instalados en varios monoplazas de Fórmula 1. Estos sistemas, basados en placas de titanio que se expanden con el calor, permitían manipular el desgaste del fondo plano de los autos, alterando el rendimiento y el cumplimiento del reglamento técnico. La actuación de la FIA ha tenido un impacto inmediato en la competitividad de los equipos implicados y ha generado reacciones entre los protagonistas del campeonato, como Fernando Alonso, quien ya había manifestado sus sospechas sobre prácticas irregulares en la parrilla.

La investigación de la FIA se centró en la detección de dispositivos que modificaban el comportamiento de los patines de titanio obligatorios en la parte inferior de los monoplazas. De acuerdo con Motorsport Japón, varios jefes de equipo y directores técnicos sospechaban que algunos rivales habían encontrado la forma de que estos patines absorbieran grandes cantidades de calor. El reglamento exige que los tres elementos del patín estén fabricados en aleación de titanio bajo estándares específicos y alineados con la tabla de madera, manteniendo un grosor mínimo para evitar la descalificación. Sin embargo, durante el fin de semana en Interlagos, se observó que ciertos autos circulaban a una altura inusualmente baja sin mostrar un desgaste excesivo, lo que levantó las primeras alertas.

El funcionamiento técnico de estos dispositivos consistía en aprovechar el calor generado durante la marcha para expandir las placas de titanio hacia abajo. Según Motorsport, “a mayor temperatura de la placa de titanio, mayor expansión, lo que hace que quede por debajo de la propia tabla”.