F1: Max Verstappen ganó el sprint de Austria por delante de Checo y Sainz

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del camapeonato, ganó este sábado la prueba sprint del Gran Premio de Austria, el noveno del Mundial de Fórmula 1, que se disputó en el Red Bull Ring de Spielberg (Estiria); donde su compañero, el mexicano Sergio Pérez, acabó segundo; y el español Carlos Sainz (Ferrari), tercero.

El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), concluyó quinto la prueba reducida -a 24 vueltas, para completar un recorrido de 103,6 kilómetros, de poco más de un tercio de la carrera de este domingo- justo por detrás de su compañero, el canadiense Lance Stroll, que cruzó la meta en cuarta posición.

El alemán Nico Hülkenberg (Haas) acabó sexto, un puesto por delante del francés Esteban Ocon (Alpine).

El inglés George Russell (Mercedes), que salió decimoquinto, protagonizó la remontada del sprint: acabó octavo y fue el último de los que puntuaron; en una carrera corta que otorgó ocho puntos al ganador, siete al segundo, seis al tercero; y así sucesivamente hasta el ocupante de la octava plaza, que añadió uno a su casillero en la general del certamen.

Checo Pérez y Max Verstappen discutieron el polémico inicio de la Sprint en Austria

Los piloto Red Bull tuvieron un momento incómodo en la pista en la lucha por la primera posición; lo discutieron al final de la carrera

Las intensas maniobras y lucha entre Checo Pérez y Max Verstappen por la primera posición en el inicio de la Sprint celebrada en Austria, provocó una discusión entre ambos pilotos al final de la competencia.

Max Verstappen se convirtió en el ganador de las 24 vueltas pactadas en el Red Bull Ring, pero su triunfo, con una ventaja de 20 segundos sobre el tapatío, no fue suficiente para olvidar lo que ambos pilotos de equipo vivieron en las primeras curvas, cuando Checo al querer defender su posición, llevó al límite de la pista al auto de Max, quien luego tomó medidas en las dos siguientes curvas, dejando sin espacio al tapatío.

«Me empujó fuera … ¡que demonios!», recriminó Verstappen por la radio al momento; «¿Qué le pasa a Max?», cuestionó también por la radio el mexicano

Mientras que ambos pilotos celebraban con parte de los ingenieros, Max se acercó a Checo para pedirle explicaciones sobre lo sucedido en pista, por lo que el de Jalisco le comentó algunas cosas, todo esto con los cascos aún puestos.

Con rostro molesto, el neerlandés insistió y Checo, al percatarse de la cámara de transmisión, jaló a Max hacia el pasillo y ahí le hizo algunos señalamientos con las manos.

Max Verstappen no pareció satisfecho con lo que escuchaba y le insistía, al tiempo que explicaba su maniobra en la curva uno, en lo que consideró que Sergio Pérez fue demasiado agresivo.

El mexicano aseveró que todo el tema fue hablado al final de la carrera, por lo que no ve ningún problema con su compañero de equipo.

“Sí, pero lo hablamos y llegó un momento en el que nos empujamos uno al otro. Lo hablamos y queda detrás. Como equipo quizá perdimos y debemos aprender para que no se vuelva a suceder como equipo”, dijo a ESPN.

En el mismo tenor insistió que la falta de visibilidad se convirtió en un problema. “No lo he visto, de mi lado fue difícil ver a Max, tuve una mala curva uno y la visibilidad era mala, cuando veo que Max está fuera de pista me salgo de la línea para darle lugar y al final todo fue la circunstancia, lo hablamos y todo bien”, expresó.

Por su parte, Max Verstappen mencionó que “obviamente peleamos en la llegada a la curva 1, estaba forzado a irme hacia el pasto y al final tuvimos que correr uno contra otro”.

Al final Max Verstappen terminó en el primer puesto, seguido de Checo Pérez, sumando así 15 puntos más en beneficio del equipo en el campeonato mundial de constructores, mientras que Checo logró siete puntos y puso tierra de por medio ante Fernando Alonso, que terminó en la quinta posición.