F1: Norris ganó y McLaren festejó en Abu Dhabi

El inglés se quedó con el triunfo en la 24ª y última fecha de 2024 y le brindó al equipo de Woking el título de Constructores después de 26 años de sequía.

McLaren debutó en la Fórmula 1 en el GP de Mónaco de 1966. Aquel día, Chris Amon y el fundador del equipo, Bruce McLaren, disputaron la carrera. Fue el inicio del periplo de una de las escuderías más importantes de la categoría. En 1998 festejó su octavo título de Constructores, todo en 32 años. Las victorias se acumulaban, los pilotos más grandes querían correr bajo su ala, era el grande del Mundial. Pero entró en una sequía larguísima de títulos de equipos, sazonada ocn por las conquistas de Mika Hakkinen (1999) y Lewis Hamilton (2008) en el torneo de pilotos. Pero los malos tiempos fueron creciendo y la mítica escuadra de Woking llegó a estar ¡nueve años sin ganar una carrera! Desde Brasil 2012, con Jenson Button, hasta que Daniel Ricciardo sacó agua de las piedras y venció en Italia 2021. Pero todas las rachas llegan a su fin y McLaren lo logró en 2024 al conseguir el título de Constructores tras el triunfo de Lando Norris en Abu Dhabi, 24ª y última fecha de la temporada.

El período de sequía de McLaren llevó a sus propietarios, con Bahrain Mumtalakat Holding Company como principal accionista, a meter mano en el manejo del team. Ron Dennis, el hombre detrás de los éxitos en las décadas del 80 y 90, fue destituido de su cargo de CEO en 2016 y llegó Zak Brown, un estadounidense con pasado de piloto. El californiano comenzó un trabajo casi desde cero, invirtiendo en tecnología en sectores que estaban desactualizados. Llevó tiempo, pero volvió el camino de los éxitos a McLaren. Después de aquel triunfo de Ricciardo, los autos papaya no volverían a vencer hasta esta temporada, que se cerró con seis victorias y la corona de equipos, que le permitirá llevarse el cheque más grande en el reparto de dinero de premios.

El 2024 de McLaren fue muy bueno, pero no tuvieron la capacidad de luchar contra Max Verstappen por el título de pilotos. El neerlandés tuvo un arranque arrollador, con siete éxitos en las diez primeras carreras. Cuando el MCL38 de Woking llegó a su cénit, fallaron todos. Lando Norris, quien no tuvo el temple para batallar con Max y los popes del equipo, quienes se mostraron endebles en el momento de darle prioridad a Norris por sobre su compañero Oscar Piastri y no hicieron más que favorecer al corredor de Red Bull. Y, si faltaba algo, cuando hubo que mostrar chapa, Verstappen pegó dos mazazos tremendos, especialmente en Brasil.

McLaren llegó a Abu Dhabi con el título de Constructores casi servido, gracias a los 21 puntos que llevaba sobre Ferrari, otro que busca reverdecer laureles y no logra el 1 entre los equipos desde 2008. El 1-2 logrado por Norris y Piastri en la clasificación de Yas Marina prácticamente sentenció todo. Más con Charles Leclerc largando 19º por la penalización que recibió la Rossa por el cambio de batería. Sin embargo, hubo tensión. El toque de Verstappen a Piastri en la primera curva, peleando por el segundo lugar, dejó al australiano tirado a un costado y retomando la marcha en el fondo del pelotón. Para colmo, el excampeón de F2 recibiría luego una sanción de diez segundos por el choque con Franco Colapinto. Pero adelante estaba Norris, quien lideró de punta a punta y nadie puso jamás en duda su triunfo.

No le alcanzó a Ferrari con el segundo lugar de Carlos Sainz en su despedida de Maranello. El español ya estará este lunes sobre un Williams durante una sesión de día de filmación y el martes girará el teste de postemporada. Tampoco fue suficiente la tremenda carrera del monegasco, quien llegó hasta el tercer escalón del podio, con una primera vuelta que fue de antología. McLaren celebró por 14 puntos de ventaja y se quedó con su noveno título de Constructores, igualando la línea de Williams en el segundo lugar de los más ganadores, detrás de la Scuderia (16).

“La sensación es increíble. No por mí, pero por todo el equipo. Hicieron un trabajo increíble teniendo en cuenta dónde empezamos la temporada. Estoy muy orgulloso de todo el mundo. Ha sido un viaje maravilloso y terminar la temporada así es perfecto», dijo Norris antes de subir al podio. Claro, Lando quiere la corona de pilotos, y marcó que será su objetivo para 2025: “Es mi objetivo. Es nuestro objetivo como equipo. Queremos ganar los dos títulos el año que viene. Este año cometí mis errores, pero aprendí mucho de Max y de mis competidores y aunque estoy contento, tengo ganas de empezar el año que viene».

El 2025 será un año de transición en la F1, a la espera del enorme cambio reglamentario de 2026, con nuevos autos y motores. La próxima temporada será casi una continuidad de la actual, con desarrollos de los chasis actuales y, probablemente, con congelamiento de desarrollo a mitad de temporada para trabajar definitivamente en el futuro. Así las cosas, con la caída de rendimiento que vivió Red Bull, todo parece apuntar a un torneo que tendrá a Ferrari y McLaren como candidatos.