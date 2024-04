F1: Piastri encabezó la segunda práctica de Suzuka

La sesión del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 se desarrolló con lluvia y con solo trece pilotos que salieron a girar.

Se completó el primer día de actividades del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en Suzuka con la práctica 2, la cual solo contó con trece vehículos girando durante la sesión debido que la lluvia motivó que los equipos aguardasen en boxes y salieran a pista una vez que las condiciones mejoraron, lo cual ocurrió sobre la última parte.

Calzando neumáticos intermedios, el australiano Oscar Piastri guió su McLaren en los 5.810 metros del escenario japonés y con ello pudo establecer una vuelta de 1m34s725 con un piso que fue secándose pero sin tener la adherencia ideal. A más de medio segundo quedó el Mercedes de Lewis Hamilton.

Tercero quedó el monegasco Charles Leclerc con Ferrari, pero ya a más de cuatro segundos, seguido por los RB del local Yuki Tsunoda y su compañero Daniel Ricardo, siendo los único que consiguieron marcar tiempos.

Sin cerrar sus respectivas vueltas se alinearon posteriormente los Sauber de Zhou Guanyu y Valtteri Bottas, el Williams de Alexander Albon (Williams), los Haas de Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg, la Ferrari de Carlos Sainz, el McLaren de Landa Norris y el Alpine de Esteban Ocon.

Hamilton indica que Vettel

sería buena opción

para Mercedes

Lewis Hamilton cree que su viejo rival Sebastian Vettel sería «una opción increíble» para reemplazarlo en Mercedes en 2025.

El traslado de Hamilton a Ferrari para la próxima temporada ha abierto de par en par el mercado de pilotos y Vettel, que se retiró a finales de 2022 con 53 victorias y cuatro títulos mundiales a su nombre, dijo esta semana que está abierto a la idea de regresar si se presenta la oportunidad adecuada.

«Me encantaría que Seb volviera y creo que sería una opción increíble para el equipo», apuntó el jueves el siete veces campeón.

«Piloto alemán, ganador de múltiples campeonatos mundiales y alguien que tiene valores increíbles y que continuaría haciendo avanzar al equipo. Me encantaría que volviera».

Fuentes han dicho a ESPN que el jefe de Mercedes, Toto Wolff, todavía da prioridad al novato de Fórmula 2 Andrea Kimi Antonelli, de 17 años, ya que teme perder al niño prodigio italiano de la misma manera que Red Bull venció a Mercedes para fichar a un joven Max Verstappen en 2014.

La situación de Antonelli podría prestarse a que Mercedes le dé a otro piloto un contrato de un año para que el italiano pueda pasar un año con Williams, cliente de Mercedes, o una segunda temporada en la F2; Vettel, de 36 años, podría desempeñar ese papel perfectamente.

Lewis Hamilton, quien comentó que no había pensado en quién debería ser su sucesor, insinuó que el equipo debería priorizar la juventud o la fuerza de carácter al elegir a su reemplazo.

«Lo único que realmente me importa es que el equipo contrate a alguien con integridad y que esté alineado con el equipo y hacia dónde se dirige el equipo. Alguien compasivo que sea capaz de trabajar con grandes personas y continúe animándolos. Hay tantas grandes personas en este equipo”.

«Y como pilotos… hay algunos que son más egoístas que otros, hay algunos que son buenos pilotos, pero quizás no los mejores dentro del ambiente del equipo, no lo sé porque no he estado con todos. Pero espero que encuentren a alguien genial”.

El ganador del Gran Premio de Australia, Carlos Sainz, aún no ha encontrado su próximo empleador. Hay indicios de que ha tenido conversaciones con Red Bull, Aston Martin y Sauber, que acaba de ser adquirida por Audi antes de un cambio de marca en 2026.

Fernando Alonso aún tiene que firmar un nuevo contrato con Aston Martin. El bicampeón estuvo muy vinculado a Mercedes en los días posteriores al anuncio de Hamilton a Ferrari, pero esas especulaciones se han enfriado considerablemente en las últimas semanas.