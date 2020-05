F1: Sebastián Vettel comunicó su salida de Ferrari a fin de año

Compartir

Linkedin Print

El piloto alemán Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo en la Fórmula 1, abandonará Ferrari a fin de año, según lo anunció en un comunicado en el que le pone fin a cinco años en la escudería italiana.

«Para obtener los mejores resultados posibles en este deporte es vital que todas las partes trabajen en perfecta armonía. El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no existe un deseo común de permanecer juntos más allá del final de esta temporada. El tema económico no jugó ningún papel en esta decisión conjunta», explicó Vettel a través de un comunicado a los medios de prensa.

Vettel, nacido en la ciudad alemana de Heppenheim hace 32 años, se sumó a Ferrari en 2015 luego de una impecable campaña en Red Bull, donde se consagró campeón en 2010, 2011, 2012 y 2013, pero en la escudería italiana no pudo repetir esos logros. Sus mejores actuaciones fueron dos subcampeonatos, en 2017 y 2018.

«No tengo decidido que será de mi futuro, habrá que usar la imaginación y adoptar un nuevo enfoque porque la situación cambió», añadió Vettel, quien el año pasado finalizó quinto en el campeonato mundial de pilotos que ganó el inglés Lewis Hamilton, a bordo de un Mercedes.

Con la baja de Vettel, Ferrari tiene un solo piloto asegurado para el año que viene, el monegasco Charles Leclerc, de 22 años. «Fue un gran honor compartir equipo con Sebastian Vettel. Tuvimos algunos momentos tensos en los circuitos, pero siempre hubo respeto y aprendí mucho a su lado», comentó Leclerc luego de que se conociera que el alemán no continuará en Ferrari.