El neerlandés superó por 10 milésimas al monegasco Leclerc. Si el domingo gana y hace la vuelta más rápida, se quedará con el campeonato.

En el fin de semana en que puede asegurarse su segundo título consecutivo en la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen se quedó este sábado con la pole position en el Circuito Internacional de Suzuka y el domingo largará desde el primer puesto el Gran Premio de Japón, la 18ª fecha del campeonato 2022 de la categoría reina del automovilismo mundial.

A bordo de su Red Bull, Verstappen superó por una centésima de segundo al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en las clasificaciones en el circuito de Suzuka, mientras que el español Carlos Sainz (Ferrari) se hizo con la tercera posición en la grilla de salida del domingo.

Una victoria y un punto suplementario como protagonista de la mejor vuelta en la carrera le aseguraría el título al neerlandés, quien también podría coronarse con otros resultados, que dependerían de sus dos principales rivales. El líder del certamen necesita en cualquier caso ocho puntos más que Leclerc y seis más que su compañero de equipo de Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, a los que lleva respectivamente 104 y 106 unidades de ventaja en la tabla.

“Estoy muy feliz de salir desde la pole y también muy feliz de volver acá”, dijo Verstappen, que logró su primera pole position en Suzuka, un trazado en el que se corrió por última vez en 2019, debido a la pandemia. “No pienso verdaderamente en el título. Tomo las cosas como vienen. Lo importante es tener un auto competitivo y es claramente el caso”, añadió.

Tras las dos primeras sesiones de unos ensayos libres lluviosos y poco significativos del viernes, dominados por Fernando Alonso (Alpine) y George Russell (Mercedes), el campeón puso las cosas en su sitio el sábado sobre una pista seca. De todos modos, las condiciones podrían ser distintas en carrera, ya que las previsiones hablan de un 40% de posibilidades de lluvia desde el inicio de la prueba y hasta un 80% al final de la misma.

Verstappen pudo haber perdido su pole position al haber estado bajo investigación por parte de la dirección de carrera, por un movimiento que molestó al británico Lando Norris (McLaren), que tuvo que salir ligeramente de la pista para evitar al líder del Mundial. Pero la dirección de carrera estimó finalmente que ese incidente no merecía una penalización y sí una advertencia.

«Conducía bastante lentamente. Quise acelerar, pero mis neumáticos estaban un poco fríos, por lo que tuve un momento complicado. Está claro que Lando intentaba adelantarme en ese mismo momento, por lo que me tuvo que evitar. Pero felizmente no pasó nada», minimizó Verstappen. En cambio, según Norris, fue “bastante claro” que Verstappen intentó impedir que lo adelantara y que merecía una sanción.

El español Carlos Sainz (Ferrari) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) partirán en la segunda fila el domingo, seguidos por el francés Esteban Ocon (Alpine) y el británico Lewis Hamilton (Mercedes). Ante su público, el japonés Yuki Tsunoda, partirá en la 13ª plaza.

El alemán Sebastian Vettel, que se retirará a final de año, aprovechó su clasificación en la novena plaza para saludar al público en su circuito preferido: “Arigato gozaimasu (muchas gracias, en japonés), voy a extrañar este lugar”, declaró el tetracampeón mundial.

