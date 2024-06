F1: Verstappen mostró su mejor versión y ganó el GP de Canadá

El piloto de Red Bull demostró una vez más su dominio en la Fórmula 1 y se quedó con una nueva victoria. Checo finalizó 18°.

¡Otra victoria más para Max Verstappen! El piloto neerlandés obtuvo un nuevo triunfo, esta vez en el Gran Premio de Canadá, y se mantiene en lo más alto de la Fórmula 1. El hombre de Red Bull peleó el primer puesto con Norris (2°) y Russel (3°), pero en la vuelta 47 agarró el liderazgo y no lo soltó hasta el final de la carrera. Por su parte, Checo Pérez, el piloto mexicano, sufrió un accidente en la vuelta 53 y tuvo que abandonar el GP. Terminó en el 18° lugar.

La recuperación prevista de Sergio Pérez fracasó. El mexicano no logró entrar en ritmo de carrera en ningún momento y luego un error dañó su alerón trasero. Este contacto con la barrera acabó con su día. Fue un fin de semana en el que su compañero de equipo igualó el tiempo de la pole position y ganó el Gran Premio, Helmut Marko lo criticó por «problemas psicológicos»y el público en general se encontró en una situación de descontento con él por su mala racha, así que esta carrera se sumará a una lista larga de problemas pasados por Checo en este turbulento 2024.

Con esta son ya cuatro carreras en las que Checo Pérez no finaliza en el podio, sin mencionar el hecho de que las últimas dos carreras, en Monte Carlo y Montreal, no fueron finalizadas por el mexicano debido a accidentes que no le permitieron continuar corriendo. En ese contexto, el GP de Barcelona será determinante para la búsqueda de enderezar una temporada muy compleja para el segundo piloto de Red Bull.

Por otro lado, la pesadilla de Ferrari en Canadá continuó. Después de no poder llevar ambos autos a la Q3 del sábado, Leclerc cayó hacia atrás por un problema de motor. Ferrari solucionó el problema, pero una apuesta equivocada por neumáticos lisos arruinó cualquier esperanza restante. Carlos Sainz no logró progresar y el contacto con Alex Albon arruinó cualquier esperanza restante de sumar puntos. Fue un doble abandono en un día en el que podrían haber reducido significativamente la diferencia con Red Bull en el Campeonato Mundial.

Oportunidad desperdiciada

por Mercedes Benz

En un fin de semana en el que ni Red Bull ni Ferrari se encontraron en condiciones óptimas, la pole position de Russell le otorgaba a Mercedes Benz la posibilidad de pelear por una victoria crucial. Lamentablemente, entre el caos climático y algunos errores insólitos de parte de Russell, las flechas de plata se encontraron peleando por el tercer y cuarto puesto, con un Hamilton oportunista pero lento en la penúltima vuelta, donde su compañero de equipo utilizó el DRS para robarle la posibilidad de podio.