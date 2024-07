F1: Verstappen y Norris se arruinaron sus carreras y Russell ganó en Austria

El Red Bull Ring es un circuito que siempre da que hablar y en el que nunca falta la emoción. Y si bien durante buena parte de la undécima fecha de la temporada en la Fórmula 1 parecía que no había pelea y todo quedaba en casa para Max Verstappen, en los últimos 20 giros pasó de todo. Tanto es así que hubo un ganador inesperado: George Russell, quien aprovechó un choque entre Mad Max y Lando Norris, que dejó a los dos candidatos con las manos semivacías, y se quedó con el festejo.

Hasta que el neerlandés encendió la alarma, advirtiéndole al box de Red Bull que sus neumáticos no aguantaban más y que estaba sintiendo el desgaste, había sido una carrera bastante lógica. Lo más alocado, un toquecito de Charles Leclerc (Ferrari) en la largada que lo obligó a parar en pits y del que nunca volvió a reponerse (terminó 11°). Desde el llamado de atención de Max, y la parada que le siguió, fue un caos.

Los siete segundos y pico que había entre Verstappen y Norris se evaporaron con una mala detención del tricampeón, quien sufrió el atasco en la rueda trasera izquierda. Con los dos pegados a la salida de pits, se armó una carrera al mejor estilo 2021 (el último campeonato en el que hubo paridad absoluta, entre Max y Lewis Hamilton). La batalla entre un Red Bull con neumáticos viejos y un McLaren que volaba con DRS activado, que contempló frenajes al límite, devoluciones de posiciones y alguna polémica más, terminó de la peor forma para los pilotos y de la más espectacular para los espectadores.

En la segunda recta, frenando hacia la curva 3, el puntero cubrió el interior y le dejó un espacio en el exterior al británico, que en su intento por hacerse un hueco para llegar mejor pisado a la recta siguiente chocó gomas traseras. ¿Cómo terminó todo? Con los dos pinchando, parando en boxes (Lando debió abandonar) y, para Max, con una penalización de 10 segundos que no le hizo perder la quinta posición (su perseguidor venía a más de 20 segundos).

Eso, para los dos contendientes originales. Para otras dos escuderías, la carrera en Austria concluyó de una manera inesperada e inmejorable: Russell (Mercedes), de gran labor, pasó de un meritorio tercer puesto a su segunda victoria en la F1, mientras que Carlos Sainz (Ferrari) saltó hacia un tercer lugar que le levantó el ánimo a la escudería italiana.