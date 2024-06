F1: Williams está interesado en Carlos Sainz

El futuro de Carlos Sainz continúa dominando las conversaciones en torno al mercado de pilotos de Fórmula 1, con Williams emergiendo como un fuerte candidato esta semana.

El futuro de Carlos Sainz más allá de 2024 no está claro desde que Ferrari confirmó el fichaje de Lewis Hamilton para la próxima temporada. Fuentes con buen conocimiento de la situación han confirmado a ESPN que Williams es una buena opción para Sainz, quien ganó el Gran Premio de Australia a principios de este año.

Como es el caso de Carlos Sainz y varios otros equipos, las conversaciones llevan un tiempo en curso. Se cree que Sainz está retrasando su decisión hasta que Red Bull confirme sus intenciones para 2025.

El compañero de equipo de Max Verstappen, Checo Pérez, aún no ha conseguido una extensión de contrato para el próximo año, aunque se espera que se quede.

Se entiende que la mejor otra opción de Sainz es Kick Sauber, que se convertirá en Audi en 2026, aunque Sainz tiene reservas sobre si un nuevo fabricante podrá armar un paquete competitivo desde el primer momento.

Fuentes han dicho a ESPN que Audi está interesado en conseguir un piloto destacado y ganador de carreras como Sainz con un contrato a largo plazo, lo que significa que tendría que comprometerse a varias temporadas con un equipo que aún no ha comenzado a competir en este deporte.

Pero Williams parece cada vez más una opción. Aunque la deficiente infraestructura del equipo ha quedado brutalmente expuesta este año, dejándolo sin un chasis de respaldo para las primeras cuatro carreras, el jefe del equipo, James Vowles, ha presentado un plan ambicioso para devolver al equipo a la competitividad.

El piloto de Williams, Alex Albon, recientemente dio un rotundo respaldo a la visión de Vowles al firmar un acuerdo hasta finales de 2027. Es posible que el compañero de equipo de Albon, Logan Sergeant, ni siquiera termine la temporada actual, y mucho menos llegue a 2025 con Williams.

James Vowles ha confirmado esta semana su admiración por el talento de Sainz y ha sugerido firmemente que quiere incorporarlo al equipo.

«Tenemos conversaciones con los pilotos, pero es importante tratarlos de forma confidencial», señaló Vowles a la revista Racer. «Creo que Carlos es tremendo, es un piloto increíble. Ha ganado carreras donde otros no pudieron, así de simple”.

«Durante años, y no me refiero a meses, durante años, creo que ha estado absolutamente a la altura. Si nos remontamos a los días de Toro Rosso, estaba igualando a Max. Volviendo a McLaren, está igualando a Lando. Hay muchas razones para creer que es una tremenda fuerza de la naturaleza, y sería una tontería que cualquier equipo no lo tuviera en la agenda”.

«Y ciertamente, desde nuestra perspectiva, aunque no quiero confirmar con quién estamos hablando y con qué estamos hablando, ciertamente podría decir que los equipos serían tontos si no lo tuvieran como parte de su alineación».

A Williams no le faltan opciones. Valtteri Bottas, a quien Sainz podría sustituir en Sauber/Audi el próximo año, también ha estado hablando con su ex equipo. Por otra parte, fuentes le han dicho a ESPN que Yuki Tsunoda y Esteban Ocon están emergiendo como piezas clave en los movimientos restantes.

Se sabe que Tsunoda está desesperado por salir del programa de pilotos de Red Bull, con un ascenso al equipo senior que parece completamente cerrado.

El jefe de Red Bull, Christian Horner, no ve a Tsunoda, que ha estado en plena forma esta temporada en el equipo junior, RB, como una opción viable para los campeones del mundo en el futuro.

Fuentes comentaron a ESPN que Tsunoda ha considerado tanto a Haas como a Alpine como destinos potenciales. El piloto de Alpine, Ocon, ocupa un lugar destacado en la lista del jefe de Haas, Ayao Komatsu, para la próxima temporada.

Haas tiene dos asientos disponibles para la próxima temporada, con Nico Hulkenberg confirmado en Sauber para 2025 y parece cada vez más improbable que Kevin Magnussen permanezca en la F1 más allá de este año. Haas parece dispuesto a fichar al piloto junior de Ferrari, Oliver Bearman, para uno de esos asientos la próxima temporada; una fuente con buen conocimiento de la situación ha dicho que el acuerdo está cerrado y probablemente se confirmará en las próximas semanas.