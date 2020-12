FAA acusó al Gobierno de usar “dirigencia trucha” para negar apoyo a los productores

Compartir

El director regional NEA de la Federación Agraria Argentina, Pánfilo Ayala, repudió la intención de “menoscabar los centenarios y reconocidos objetivos institucionales” de la organización, orquestada por el Gobierno provincial con “apoyo de un actor político del medio que se adueña de una representatividad que no tiene sólo para proteger sus oscuros intereses económicos”.

El conocido dirigente gremial salió a responder una nota enviada por el subsecretario de Producción Sustentable del Ministerio de la Producción, Alejandro García, quien rechazó un petitorio presentado al gobernador Insfrán, firmado por 428 productores, solicitando la ampliación de la ley de emergencia agropecuaria a los sectores más afectados por la sequía, heladas e incendios.

“La respuesta del funcionario llegó con más de un mes de demora pese a las suplicas de los hombres de campo, y fue dirigida a mi persona y a Luis Galeano, sin identificar los cargos que ostentamos, en un claro gesto de desmerecimiento al rol institucional que ejercemos dentro de la Federación Agraria”, consideró Ayala.

“En su respuesta, el Gobierno provincial aclara que en octubre se realizaron dos reuniones entre los miembros de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, para analizar los efectos de la sequias e incendios sobre el sector productivo en todo el territorio provincial”, relató.

“García también cuenta que en los mencionados encuentros participaron representantes de instituciones gubernamentales nacionales y provinciales, entre los que menciona a un personaje con residencia en el sur provincial al que identifica como director regional de la Federación Agraria”, agregó.

“No es la primera vez, y seguramente tampoco será la última que este conocido actor de la política gremial de cuarta, un trucho a todas luces, se apodera de un cargo para impostar una representatividad que sus pares le negaron en el marco de la más solida democracia que practicamos quienes integramos la Federación Agraria Argentina para designar a nuestras autoridades internas”, subrayó.

“Lo peor es que el Gobierno provincial lo sabe muy bien; en su momento hemos enviado la información correspondiente para acreditarlo; pero se trata de una especie de juego en el que las partes saben que mienten, pero se permiten el desliz porque necesitan de sus efectos”, advirtió.

“Pero tan cruel y denigrante como ese acto resulta también la postura oficial, aparecida en la misma nota firmada por el subsecretario en la que se nos informa que de acuerdo a los informes técnicos presentados por funcionarios del INTA y del Ministerio de la Producción y Ambiente, los cultivos afectados por la sequía fueron el maíz y las cucurbitáceas, y que para la banana, mandioca, batata y tomate se verificaron perdidas inferiores al 50% por lo cual no reúnen las condiciones para ser incluidas en la emergencias que solicitamos los productores”, amplió Pánfilo Ayala.

“Se apela a una burda mentira para rechazar un pedido de auxilio que nos golpea con mucha violencia, respaldada en alguna dirigencia que carece de representatividad, y que ocupa el lugar de quienes debían levantar la voz de la verdad para hacer los planteos que corresponden”, apreció.

“Vuelvo a pedir personalmente que vengan a hablar con los productores; solo en esta región hay más de 2.000 familias de pequeños productores que han sufrido grandes daños a su producción; es necesario que el presidente de la Comisión de Emergencia venga a recorrer la zona así ve, en vivo y en directo, que pasó y que está pasando además para que dimensione cómo viven estas familias”, agregó.

“Mientras se use a la mala política para decidir los recursos públicos, el presente del productor seguirá sumergido en lo más profundo de la miseria económica, con un único futuro posible porque más bajo no puede caer”, advirtió.

