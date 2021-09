FAA advirtió que el Paippa “llevó a la pobreza” a pequeños productores formoseños

Compartir

El organismo con sede local en Laguna Naineck tensó al máximo su precaria relación con el Gobierno provincial, al que acusó de “destruir toda la producción primaria en la provincia de Formosa”, considerando, además, una “nueva mentira” al plan bananero que se anunció hace pocos días, porque “hace tiempo los bananeros fuimos completamente abandonados”. Dijo también que el encuentro en Belgrano “fue una nueva puesta en escena, pensando en las elecciones”.

“El gobierno anuncio de forma rimbombante un plan bananero, pero da vergüenza volver a escuchar que en cada elección salgan sus funcionarios a pintar algo, tratando de ocultar o querer tapar la triste realidad que está viviendo el productor bananero en los últimos años, años de muchas pérdidas, mucha incertidumbre, mucho quebranto, un abandono total hacia el sector productivo principalmente al sector bananero cuya área de siembra ha desaparecido en un 70% con este gobierno”, dijo el director de la región NEA de la Federación Agraria Argentina (FAA)

“Este gobierno, desgraciadamente no tiene delineada una política de protección, de asistencia real, y aparece con esto; el plan bananero es una nueva mentira, con el que pretende tapar lo duro que estamos pasando debido al abandono del sector”, insistió.

Toda una mentira

“Hace algunos años anunciaron un programa para cultivar 15.000 hectáreas de bananas en 2015, lejos estuvimos de eso; nunca fue verdad”, recordó para sostener su posición.

“En 2009 fue tapa de varios medios, el anuncio que hizo el Gobernador en el patio de la Municipalidad de Laguna Naineck de la fábrica procesadora de bananas, otra de las tantas mentiras que, dentro de la desesperación por captar más votos, sale a anunciar”, amplió Ayala.

Además aseguró que “hace rato no se cumple el acuerdo que habíamos logrado con el Gobierno provincial, consistente en la entrega, en tres etapas, de dos bolsas de fertilizantes de 50 kilos cada una hasta tres hectáreas por cada familia de productores; esto no se llegó a cumplir nunca en su totalidad”.

“No existe un programa, todo es una propaganda que hace el gobierno, y en realidad termina siendo pura cascara y nosotros categóricamente rechazamos porque no sirve para darle sustentabilidad a la producción bananera formoseña, para dar certidumbre productiva y tener algo que pueda ser creíble para el sector productivo”, continuó.

“Después de haber sufrido el cultivo nueve heladas, destruyendo más del 75 por ciento de la producción en plena cosecha, el Estado no reaccionó; el ministro del área no dijo absolutamente nada a pesar de que pedimos que se declare la emergencia, y ni que decir, nuestros funcionarios locales”, amplió.

Sin abandonar la línea, el dirigente aseveró que “el productor vive muy quebrantado, no tiene la seguridad de cuidar su banana, pensando en invertir porque desde el año pasado a esta parte, subieron el ciento por ciento los insumos que estábamos comprando, llámese fungicida, fertilizante o herbicida; los valores se han incrementado el doble con relación al año pasado y con nuestro producto no podemos solventar los gastos”.

Fundieron al productor

Ayala acusó a la administración de Gildo Insfrán de haber “fundido al pequeño productor de la provincia de Formosa”, al considerar que hoy se ve claramente “como han quedado las colonias y los pueblos rurales, sin exceptuar la nuestra; duele mucho porque se ratifica este rumbo donde quieren mostrar al Paippa, como realmente revolucionario, y en realidad este programa nos ha llevado a la pobreza, ha hecho desaparecer al minifundista con los cultivos emblemáticos como la banana o el algodón que ha desaparecido en nuestra provincia, después de haber tenido 100.000 hectáreas, este año hubo 400 hectáreas, y es muy doloroso”.

“Ver al gobierno haciendo un acto político, festejando un nuevo aniversario del Paippa con tanta ostentación , habiendo tantas necesidades, obligando a mucha gente a estar ahí, muchos empleados, docentes, que se iban difundiendo en los canales o en las redes sociales, no se han visto casi productores, eso es una burla para el productor, hacerlo en un lugar donde funcionaba una desmontadora, cuando en estos tiempos ese lugar tenía que estar lleno de algodón, terminó siendo un festejo, una gran mentira para la provincia de Formosa, termina siendo una burla para los productores”, atacó.

“Recibí cientos y cientos de llamadas y mensajes de pequeños y medianos productores, no solo de nuestra zona sino de la toda geografía formoseña, admitiendo sentirse muy molestos al ver este anuncio del gobernador, al que vi descolocado, nervioso”, contó.

“Una de las cosas que más afectó al hombre de campo que asistió a este asado, fue que no hubo un anuncio para el productor, no hubo absolutamente nada, solo un recordatorio, de lo que en realidad hoy es un fracaso y abandono de los pequeños productores de la provincia”, reprochó.

“Este acto sirvió como tribuna política para buscar votos e instalar una situación, esto lo hace en las escuelas principalmente; vemos frecuentemente propaganda del gobierno en instituciones educativas, esto es común, usan las instituciones, se creen sus dueños, lo ha demostrado el propio gobernador”, opinó.

Y añadió: “No están entendiendo lo que dice la comunidad, 80.000 formoseños le dijeron no a este gobierno, muchos productores campesinos y empleados entre ellos; es triste y lamentable las actitudes que tiene este gobierno haciendo uso y abuso de todas las instituciones, donde siempre se creen los dueños”.

Momentos difíciles

Advirtió que “los testimonios que estamos recibiendo de los productores son desgarradores, se están viviendo momentos muy difíciles, y este gobierno ratificó su conducta y seguirá con el rumbo de los últimos 25 años, con este plan destructivo que ha dejado al productor en el llano, han destruido toda la producción primaria en la provincia de Formosa”.

“Desde la Federación Agraria Argentina vamos a seguir insistiendo y reclamando al gobierno responsabilidades, vamos a marcar e insistir propuestas muy concretas de políticas, que le sirva al productor, vamos a insistir en esto”, anticipó.

Ayala reveló que tiene pendiente una reunión en la zona sur, donde hay pequeños productores que “quieren volver a sembrar algodón; y estamos analizando una reunión que se va hacer a la brevedad para definir las presentaciones y volver a soñar en una producción diversificada y en producciones que tiene mucho impacto social como es el algodón en nuestra provincia. Lo vamos hacer a nivel provincial y nacional porque el campo formoseño y la Federación Agraria Argentina, han insistido muchas veces y le viene reclamando al gobierno provincial y nacional otro rumbo”, cerró.

