Fabián Cáceres destacó el incremento de asignaciones familiares a municipales

El concejal justicialista, Fabián Cáceres, sostuvo que el incremento de las asignaciones familiares dispuesto por el intendente Jorge Jofré, adhiriendo al anuncio del gobernador Gildo Insfrán, “es de gran ayuda para la gran masa de trabajadores municipales y tendrá un mayor impacto dada la situación sanitaria y económica que vive el mundo entero. Se trata de una importante decisión política, propia de gobiernos peronistas que se destacan por su alta sensibilidad social”.

Cabe mencionar que los distintos ítems que comprenden las asignaciones familiares, a partir del mes de junio, tendrán un considerable aumento que va desde el 50% hasta el 289%, en el caso de la Asignación por Nacimiento.

Por otra parte, Cáceres también hizo referencia a que el Municipio puso a disposición de los comerciantes una serie de medidas para ayudar a paliar la difícil situación que se vive a causa de la pandemia. “En consonancia con el Modelo Formoseño, desde el Proyecto de Ciudad que lleva adelante el intendente Jorge Jofré se tomaron medidas que benefician a contribuyentes que no están pudiendo trabajar en este tiempo”.

“Durante esta Fase 1, para aquellos comerciantes que no pueden llevar adelante su actividad, el intendente dispuso la condonación del pago de tasas y tributos municipales; mientras que para aquellos que sí pudieron abrir sus locales pero su recaudación no fue la suficiente, está vigente un régimen de flexibilización de deudas municipales para que puedan abonarlas en cómodas cuotas”, explicó el concejal.

“Todo esto se da en un contexto de grave crisis sanitaria mundial, donde la economía se ve golpeada fuertemente. Con este panorama, el jefe comunal toma estas decisiones de acompañar a trabajadores y comerciantes sin que se resientan en la ciudad los servicios esenciales que presta el Municipio. Es algo que debemos destacar de esta gestión que, además, avanza con los trabajos de pavimentación, construcción de veredas comunitarias, sendas peatonales y acondicionamiento de plazas y plazoletas en distintos barrios, para seguir acercando beneficios y mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de la ciudad”, finalizó Cáceres.

