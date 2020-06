Fabián Cáceres: “Formosa tiene un sistema de salud bastante sólido, se toman las medidas necesarias”

Compartir

El concejal Fabián Cáceres visitó el piso de “Expres en Radio” y habló entre otras cosas, de los casos de coronavirus que han sido registrados en la provincia y pidió mayor responsabilidad a los vecinos respecto a los cuidados. Aseguró en ese marco que el sistema de salud público de Formosa está capacitado para atender las situaciones que se presenten.

“El coronavirus está azotando al mundo entero, hay países que tienen un alto índice de contagiados y de muertos, en Argentina se tomaron las decisiones políticas correctas para tratar de evitar esta propagación tan rápida, somos uno de los países con índices más bajos por más que ahora entró a subir un poco. En Formosa estuvimos más de 80 días sin el virus y era inminente la entrada porque se estaba dando la repatriación de formoseños y alguno en algún momento podía dar”, explicó.

“Debemos destacar el buen trabajo que se viene haciendo, esta gente está aislada, esperemos que no se propague, que podamos cumplir con ese aislamiento para estos formoseños infectados para que también se puedan curar, debemos pensar en eso, hay formoseños que se tienen que curar y debemos brindarles nuestro apoyo, en Formosa tenemos la suerte de tener un sistema de salud sólido, hospitales adaptados para recibir a estos pacientes”, acotó.

Reconoció en ese sentido que “nos relajamos un poco los vecinos, estábamos en una provincia donde no teníamos ningún caso y ya dejamos de tener el alcohol a mano, éramos reacios al barbijo, no limpiábamos con lavandina, pero debemos volver a todos los cuidados, a tener distancia, a cumplir con el protocolo para evitar que esto se propague”, pidió a los pobladores.

“No debemos caer en la psicosis, debemos retomar la responsabilidad de cuidarnos entre todos, ese es el mejor remedio que podemos tener, el virus ya ingresó y ahora debemos contenerlo, que no se propague, creo que Formosa tiene un sistema de salud bastante sólido, se tomaron las medidas necesarias y en estos centros de aislamiento se reforzaron las medidas sanitarias, también debemos pensar en esos formoseños para que se recuperen pronto”, aseguró.

Actualización tributaria

Seguidamente habló de la reforma de un artículo del Código Tributario que fue aprobada hace semanas en el Honorable Concejo Deliberante respecto a un aumento en la alícuota que deben pagar a la Comuna los grandes contribuyentes, algo que no contó con el acompañamiento de los bloques opositores.

“Se modificó un artículo que hace referencia a una alícuota que pagan los contribuyentes sobre la tasa de inspección que hace la Dirección de Bromatología de la Municipalidad, dentro de ese artículo tuvo la modificación la alícuota que pagan los grandes contribuyentes, no el minorista, ni el kiosco”, comenzó explicando.

“Eso grandes contribuyentes son supermercados con más de 2 mil metros cuadrados, en Formosa son 7 u 8 supermercados, y también los bancos, las financieras, las casas de cambio, las tarjetas de crédito y el casino”, señaló.

Asimismo ejemplificó que “el casino antes pagaba 10 pesos cada mil pesos, ahora cuando empiece a funcionar va a tener que pagar 25 pesos cada mil pesos. Son pocos los supermercados que son cadenas también, no va a incidir en nada en la gente, no se va a trasladar a los precios, quisieron confundir al vecino, estas grandes cadenas tienen sucursales en otras provincias donde pagan 15 pesos cada mil y acá van a pagar 10 pesos y la mercadería vale lo mismo allá que acá, no entiendo porqué quisieron confundir al vecino diciendo que esto sería un impuestazo, quisieron disimilar los intereses que ellos defendían al votar en contra, defendieron los intereses de los grandes contribuyentes en desmedro de los que menos tienen ya que esta modificación quiso darle equidad”.

“Ellos están defendiendo otros intereses porque algunos supermercadistas se comunicaron diciéndoles que esto los iba a perjudicar y demás, conmigo ningún supermercadista ni ningún gran contribuyente se comunicó, con ellos sí se comunicaron y ahí lo vemos, yo sé que recibieron mensajes”, disparó contra sus pares en el Concejo Deliberante.

Colectivos urbanos

En cuanto a la posibilidad de tener más móviles en las calles, teniendo en cuenta que por ejemplo la actividad judicial empezará a retomar sus tareas el miércoles, manifestó que “todo es objeto de estudio, cuando arrancó la cuarentena teníamos 20 unidades, a medida que se flexibilizó la cuarentena y los comercios empezaron a abrir, ampliando el horario comercial se fueron agregando unidades. La Subsecretaría de Transporte va a elevar un informe al intendente Jorge Jofré y él se encarga de llevar este informe al Consejo Integral de la Emergencia y ahí es donde se decide, una vez que se aprueba se van a agregar unidades”.

Respecto al pago de salarios y a si la empresa puede afrontar el medio aguinaldo, expresó que “la empresa ya pagó sueldos, en julio tenemos el medio aguinaldo y la situación del transporte es critica en todo el país por ello es fundamental la renovación de este subsidio provincial que ya el mes pasado anunció el gobernador para poder seguir con esto”.

Taxis y remises

En cuanto a la ampliación de horario para los trabajadores del volante particulares, indicó que “ellos trabajan desde las 6 hasta las 21 horas, ahora elevaron un informe para ampliar 2 horas más hasta las 22 horas, se elevó ese informe y se espera la aprobación para poder extender el horario”.

Dengue

Seguidamente se refirió a los casos de dengue en Formosa que tiene miles de infectados y contó que “se viene realizando un plan integral, un trabajo en forma conjunta con la Municipalidad, con sus distintas secretarías y direcciones más el Ministerio de Desarrollo Humano con la Policía. Este operativo se lleva adelante en los distintos barrios donde se les informa a los vecinos que se realizará este trabajo y que saquen sus chatarras y así poder retirarlas, además se hace corte de pasto, poda de árboles, limpieza de alcantarillas, fumigación”.

Asimismo dijo que en las recorridas por los barrios donde dialogan con los vecinos y les informan respecto a los reservorios de mosquitos, la gente comprende y colabora con la lucha. “El vecino entiende, pone predisposición por eso los felicito, tienen buena recepción con nosotros, comprenden la situación y se ponen a disposición de limpiar, llevar y tirar, el acompañamiento que tenemos es muy bueno”, destacó.

Lucha contra la pandemia

“A los que piden que el gobernador Insfrán hable, deben saber que él preside el Consejo Integral Covid-19, desde el primer momento junto a los funcionarios y al intendente Jofré están comprometidos con la pandemia, tratando de que Formosa no caiga en un número importante de infectados, hoy tenemos 34 casos, ellos siguen trabajando y cuidando la salud de todos los formoseños”, destacó.

Los vecinos que deseen comunicarse con el concejal pueden hacerlo en su página de Facebook “Fabián Cáceres” y dejar sus reclamos ya que desde allí hacen un “ranking” de barrios y van acudiendo a los conglomerados, primeramente, desde donde reciben la mayor cantidad de pedidos.