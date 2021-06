Fabián Cáceres: “La concejal Neme cree estar por encima de la ley”

Compartir

Con respecto a la acusación de Gabriela Neme sobre persecución política, el edil justicialista, Fabián Cáceres, manifestó que “la concejal Gabriela Neme ha perdido el rumbo. Hace mucho desvió el camino político, cuando traicionó a sus votantes, y en esta pandemia perdió el rumbo como ciudadana al creerse que, porque es concejal, no debe cumplir la ley”.

Sobre la situación puntual que se dio el fin de semana, donde la concejal Neme se reunió con una mujer con COVID-19 positivo, Cáceres mencionó que “Neme se reunió con una persona que está contagiada de COVID y por lo tanto es contacto estrecho. Como tal, debe cumplir el periodo de cuarentena, como cualquier ciudadano más. Si ella quiere salir a la calle aun conociendo el riesgo que eso implica, entonces viola por propia voluntad el art. 205 del Código Penal y Gabriela Neme debe entender que la inmunidad de arresto que poseen los concejales no es una carta libre para cometer delitos y que, como cualquier ciudadana, debe cumplir las leyes”.

Seguidamente, agregó que “la oposición basa toda su estrategia electoral en un discurso que apela al odio, la desinformación y la violencia. Las consecuencias de esta actitud, que permanentemente llama a la confrontación, fueron las marchas de marzo que desencadenaron en el aumento exponencial de casos que hoy significan más de 500 muertos en Formosa. Supongo que no debe ser fácil vivir con esas muertes sobre su conciencia”.

Por último, Cáceres cerró diciendo que “nosotros no vamos a caer en la provocación, ni mucho menos en la disputa que nos plantean, porque entendemos que hoy, el momento histórico implica poner todos nuestros esfuerzos en cuidar la vida de cada formoseño y en ese camino nos encontraran”.

