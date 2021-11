Fabián Cáceres: “Seguiremos trabajando en la transformación de la ciudad con proyectos reales”

Compartir

Linkedin Print

El concejal justicialista y candidato del sublema “Valores Ciudadanos”, Fabián Cáceres, aseguró que desde el inicio de la gestión del intendente Jorge Jofré “trabajamos basándonos en proyectos reales, por y para los vecinos, para lograr una ciudad inclusiva, participativa, moderna y con perfil turístico”.

Cáceres, quien acompaña en la lista de candidatos a concejales de “Valores Ciudadanos” a José Delguy y Paula Cattáneo, sostuvo que “esto no fue un slogan” y criticó a quienes utilizan “slogans de campaña” con proyectos irrealizables, por lo que pidió “hablarle a los vecinos y vecinas con la verdad”.

En ese sentido, referenció la gestión comunal y a los funcionarios al sostener que en el equipo municipal “tenemos vocación de servicio y eso se puede ver en cada uno de los trabajadores, trabajadoras y funcionarios municipales, lo que fue ratificado en el año 2019 cuando el intendente Jofré fue reelecto, contando con el masivo acompañamiento de los vecinos y vecinas de la ciudad”.

En esa línea, destaco la participación ciudadana al comentar que “con el vecino seguimos trabajando de manera coordinada, no paramos nunca, a pesar de la pandemia, y estuvimos siempre presentes con las diferentes cuadrillas comunales y las cooperativas en todos los barrios capitalinos”.

“Hablamos permanentemente con los vecinos y vecinas sobre las diferentes necesidades”, y a modo de ejemplo dijo que “en el caso del barrio Laura Vicuña estamos prontos a iniciar la construcción de veredas comunitarias y también una plaza, como ya lo hemos hecho en numerosos barrios”, e instó a seguir confiando en los candidatos de Jorge Jofré porque “queremos seguir siendo el nexo entre el vecino y la Municipalidad para profundizar todo lo logrado”.

Seguidamente, dijo que “en el Concejo Deliberante este año se aprobaron más de 20 proyectos para seguir transformando la ciudad, en beneficio de vecinos y vecinas. Junto al Ejecutivo municipal se han tratado proyectos importantes para tener esta Formosa moderna, como ser el nuevo código urbanístico de edificación, se actualizó el código de habilitaciones comerciales y la actualización de las tasas y tributos municipales, entre otros”.

Agregó también que se trabaja en “proyectos destinados a los jóvenes, porque creemos que desde el Municipio podemos crear oportunidades laborales incentivando a los jóvenes, en lo cultural, en lo deportivo y también en el turismo, porque los jóvenes son el presente y también el futuro, por eso apostamos mucho en ellos”.

En referencia a lo ambiental, expresó que “trabajamos en un proyecto de ordenanza que vaya paralelamente a lo que es el GIRSU, que se enmarca dentro del plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, para trabajar con los vecinos y vecinas en la separación de residuos en origen, con el objetivo de seguir avanzando en la construcción de una ciudad más saludable, promoviendo actitudes positivas vinculadas al cambio climático, para cuidar y mejorar nuestro medioambiente”.

Para finalizar, destacó “las importantes obras realizadas por la Comuna en los barrios, como ser los paseos modernos ubicados en la intersección de la Av. de Los Constituyentes y

Soldado Formoseño, en la Jurisdicción 5, y sobre la Av. 28 de Junio, desde Av. Italia hasta Av. Néstor Kirchner; las permanentes tareas de enripiado; la construcción de plazas, playones deportivos y veredas comunitarias y la instalación de luces led, no solo en el centro sino en todos los barrios, trabajando siempre por y para los vecinos y vecinas de la ciudad”.

Compartir

Linkedin Print