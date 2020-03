Fabián Cubero, conmovido, habló de su retiro y se emocionó hasta las lágrimas por su hija mayor

Compartir

Fabián Cubero pasa un momento extremadamente emotivo en su vida personal y profesional: el domingo 28 de marzo será protagonista de una fiesta de despedida en Vélez Sarsfield, el club del que llegó a ser uno de los máximos referentes.

Con motivo del encuentro, en el que Cubero espera reunir a todos los fanáticos del club, junto a familiares y amigos del jugador, Cubero visitó el programa Superfútbol en TyCSport, donde le realizaron un video sorpresa del ex futbolista con la película Gladiador. Mientras su conductor, Diego Díaz, hacía referencia a su salida del fútbol, el jugador se emocionó hasta las lágrimas por las imágenes y al hablar de la reacción de su hija mayor, Indiana.

“¿Cómo lo viven tus hijas? Porque ya tienen una edad para comprender algo de lo que está viviendo el padre”, le consultó el conductor. «Tremendo”, respondió el jugador. “Sí, a la más grande es la que más le cuesta”, sostuvo Cubero. «Es difícil porque vamos a la cancha, ahora desde otro lugar”, agregó, mientras su voz se quebraba al referirse a la pequeña. Profundamente conmovido, Fabián quedó en silencio frente a la mirada de todos los presentes, que intentaron consolar rápidamente al ex jugador. “Es una emoción ligada a algo lindo, a una tarea cumplida, algo que pueden decir muy pocos Fabi”, le dijo Díaz.

“Es todo muy emotivo, más que nada por la historia que me tocó vivir. El desafío de querer jugar en primera, el anhelo de chico, ir a Lanús y no quedar. Las vueltas de la vida me dieron una segunda oportunidad. Miro para atrás y veo el reflejo, por la manera en la que fui creciendo en esta carrera”, sostuvo el ex marido de Nicole Neumann, con quien además son padres de Allegra y Sienna.

Fabián Cubero se retiró hace algunos meses del fútbol, y el próximo 28 de marzo será el protagonista de un partido homenaje, denominado Cubero inolvidable, que se realizará en el estadio José Amalfitani, junto a jugadores y técnicos que lo acompañaron en toda su carrera. El último 1° de diciembre, el ex jugador de Vélez jugó los últimos cinco minutos del partido ante Colón y se fue ovacionado por una multitud.

Hace unos meses, se viralizó un video que subió su pareja, Mica Viciconte, donde se lo ve a Cubero emocionado mirando Gladiador. “Estás llorando amor, es un montón”, le había dicho la panelista de Moria Casán al descubrir a su novio conmovido frente al televisor. “Sí, ¿quién se no se emociona con Gladiador?”, retrucó el deportista.

Cubero y Viciconte pasaron este verano en Villa Carlos Paz, donde la joven participó de la obra de teatro Atrapados en el Museo, protagonizada por Pedro Alfonso. En medio de un nuevo conflicto con su ex mujer y madre de sus hijas, Nicole radicó una denuncia contra el ex futbolista a fines de enero en la comisaría Nro. 12 de Villa Urquiza por “impedimento de contacto”, luego de que las pequeñas regresaran un día más tarde de sus vacaciones con el padre.

Por un bozal legal impuesto entre ambos, ninguno de los dos puede mostrar imágenes de las niñas en las redes sociales, preservando la identidad de las tres menores. Las niñas, que mantienen una afianzada relación con la mujer de su papá, no se muestran en los medios ni tienen redes abiertas al público general.