Fabián Cubero publicó nuevas fotos de Indiana en medio del conflicto con Nicole Neumann

“Hay menores que leen y mi trabajo como mamá, mi función, es cuidarlas y protegerlas, y es lo que voy a hacer. Yo las voy a proteger mediáticamente y públicamente como corresponde”, expresó Nicole Neumann la tarde del jueves en medio del conflicto familiar desatado desde instantes antes de las Fiestas, en diciembre del año pasado, cuando los rumores aseguraban que existía una mala relación entre la modelo y panelista y su hija mayor, Indiana, quien se había ido a vivir con su padre, el futbolista Fabián Cubero.

En diciembre, cuando madre e hija no festejaron Navidad juntas, se terminaron de encender las alarmas mediáticas, y todo continuó durante el periodo de vacaciones, en las que Indiana se quedó en Mar del Plata mientras su madre y sus hermanas Allegra y Sienna viajaron a Punta del Este primero y a Europa después.

En medio de ese panorama, quien luego tomó la palara fue el propio Fabián Cubero, quien terminó de confirmar las versiones. “Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, relató en diálogo con revista Pronto.

“Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi, y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste”, manifestó el deportista.

Además, detalló que la adolescente tiene contención profesional: “Si bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya”.

“La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia”, cerró.

Los motivos de la interna familiar son varios aunque versión oficial no hay ninguna. Según pudo saber Teleshow, Indiana no se siente cómoda con su mamá por el trato y por el momento, no se dio el espacio para que puedan charlar y recomponer el vínculo. En tanto, el inminente casamiento de Nicole con Manu Urcera será la prueba de fuego para ver si su hija asiste o no. Mientras tanto, sus hermanas Allegra y Sienna mantienen buena relación tanto con Fabián como con Nicole.

Es que a principios de año, la modelo y el piloto confirmaron que durante 2023 será el casamiento, y aunque en un principio se especuló con que sería en Bariloche, ella lo negó en charla con Socios del Espectáculo. De la misma forma dio por tierra las versiones que indicaban que no existía relación entre ella y sus suegros. “Tengo los mejores suegros del mundo”, aclaró ante las cámaras del programa de El Trece.

Así las cosas, la modelo a través de sus redes sociales replicó una historia de Instagram subida por su hija Allegra, donde se las ve a las dos abrazadas frente a un espejo, y las palabras “te amo”, por parte de la menor. La madre, al momento de volver a publicar la fotografía, le sumó otro texto: “Yo más, mi amor. Ustedes tres son mi fuerza, mi motor. Junto con Manu Urcera que vino a amarnos y cuidarnos”, acompañado por un corazón.

Pero claro, eso no fue todo, porque mientras Nicole hablaba con la prensa sobre cuidar y proteger mediáticamente a los menores que se encontraban expuestos por declaraciones de los mayores, el propio Fabián Cubero compartió un par de imágenes de su hija Indiana en su cuenta de instagram, en las que la acompañaba Luca, el menor de casi un año fruto de la relación entre el futbolista y Mica Viciconte.

Relacionado