Fabián Olivera: «El Gobierno provincial dejó al ciclismo formoseño sin las ruedas»

El concejal Fabian Olivera volvió a reclamar la reconstrucción de la pista del nuevo velódromo de la ciudad, como «una manera digna y humilde de devolver a los amantes del ciclismo una parte grande de todo que vino destruyendo», al sumarse a la andana de críticas que surgió durante la competencia nacional ciclística disputada en la Costanera capitalina, donde varios deportistas resultaron con serias heridas.

El legislador municipal viene de cuestionar la decisión política del Gobierno provincial de construir el nuevo velódromo de la ciudad, cuando advirtió que la obra puso de manifiesto la «frecuente informalidad, arrogancia y falta de criterio», y que la pista que costó unos 14 millones de pesos «sólo sirve hoy para demostraciones».

El administrador general del Instituto de Asistencia Social (IAS), Edgar Pérez, se refirió al Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta Categorías Junior y Menores e hizo un balance de los tres de competencia transcurridos, el pasado viernes 6, el sábado 7 y el domingo 8, de un torneo que reunió a un total de 257 ciclistas de 20 provincias del país.

«Que Edgar Pérez, considere sumamente positiva esta competencia, es ridículo, vergonzoso y frustrante para el ciclismo formoseño, en particular, y para la sociedad en su conjunto también; además confirma que se gastan sumas enormes en improvisaciones, mientras se apela a discursos armados en una oficina, repleto de ficción y creatividad, propios de Steven Spielberg», opinó.

«Le diría a este funcionario que trabaje más, mucho más, en reducir la tasa de ludópatas de la provincia, y a generar ideas más eficientes para la inversión social del organismo que administra, y al ministro Ibáñez, quien también se mostró muy cercano a la organización, que revea su mirada sobre el deporte y el turismo, y que seguramente lo mejor que puede hacer para todos los formoseños es permanecer como pagador de sueldos”, ironizó.

“Como viene sucediendo hace décadas, algunos funcionarios priorizaron el circo y tal vez los negocios, por encima del espíritu deportivo y el alma de una actividad que hasta hace pocos años se cultivaba con grandeza y orgullo en Formosa», planteó, retomando la mirada crítica.

El edil retomó sus reproches contra la nueva pista que no fue habilitada, aparentemente por negligencia en su construcción.

«Lo concreto es que tanto esta pista, como la otra, la que está a pocos metros, presentan los mismos rasgos. Las consecuencias de esto la deben pagar los pedalistas formoseños, a quienes se les dejó sin el antiguo y muy apropiado circuito, identificado entonces como El Ovalo», subrayó Olivera. «Desde entonces, este deporte tomó una curva descendente, ya que hoy la práctica se realiza en rutas y avenidas, con el peligro que ello representa, y el acotamiento para la realización de competencias regionales y nacionales», dijo.

«Hablé con mucha gente ligada al ciclismo, y existe una idea coincidente: el gobierno proyectó la obra sin escuchar a los que saben. El sentido común sugiere que, para estos casos, lo más serio es realizar una amplia convocatoria a la gente ligada al ciclismo para proyectar la pista, y el resto de la infraestructura; nada de eso se hizo», lamentó.

«Volvieron a improvisar, y llevaron a la Costanera una competencia nacional, que dejó un lamentable saldo de heridos y una imagen negra; pero jamás admitieron el uso millonario de fondos públicos para construir dos pistas que sólo sirven para exhibición”, subrayó.

“Tampoco vi a funcionarios municipales, típica conducta de la interna peronista, que baja del ala más oscura del Gobierno provincial, y que hace muchos años busca la forma de eliminar al intendente Jofré del escenario político», planteó.

«La improvisación, sumada a la mentira, la vanidad y al apetito económico, sólo pueden traer negligencia, vergüenza e indignación para un pueblo que ya no soporta tanta postergación, y reclama prudencia y compromiso», embistió.

«El Gobierno de Insfrán dejó al ciclismo sin las ruedas, y ante formoseño exhibió una nueva muestra de negligencia y de pésimo uso de los dineros públicos, aunque muy probablemente algunos resultaron muy beneficiados», aseguró.