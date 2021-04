“El sector privado fue el que más invirtió y hoy lo están matando”

Compartir

El concejal capitalino Fabián Olivera, en el piso de “Expres en Radio” lamentó las nuevas restricciones que aplicó la provincia en el marco del DNU presidencial y que restringe el horario de todas las actividades hasta las 19 horas, lo que golpea fuertemente sobre todo al sector privado, que según señaló, “fue el que más se jugó a invertir en Formosa y hoy lo están matando”.

“Para aplicar restricciones se debe planificar, analizar la situación, tener diálogo con todos los sectores, no puedo nunca estar a favor de cerrar los negocios a las 19 horas porque es muy alejado de la realidad, con una tremenda falta de sentido común, les cerraron todo el año a los privados, no solo a los gastronómicos y los perjudicaron, el privado fue el que más se jugó a invertir en la ciudad y hoy lo están matando”, lamentó.

Aseveró en ese sentido que desde la mesa del covid, “toman decisiones muy alejadas de la realidad y para salir de la crisis necesitamos consenso y diálogo, un gobierno que no dialoga no puede avanzar, que hablen con los trabajadores, con la gente que se la jugó y hoy la está pasando mal”.

“Nosotros como dirigencia de la oposición tenemos un rol importantísimo, una responsabilidad, porque hoy los síntomas están para el cambio y nuestra responsabilidad es construir la opción para esto, hay mucha gente enojada con el modelo de Insfrán que no significa que va a votar a la oposición”, reconoció.

“El modelo de Insfrán es un modelo instalado acá, hay gente a la que le gusta el modelo y otra gente a la que no y se va alejando porque conoció otra cara, no es solo construir escuelas, centros de salud, repartir pan dulce o guardapolvo, también tienen otras consecuencias como el autoritarismo, funcionarios alejados de la realidad, la falta de diálogo”, criticó el edil.

“En sus años de gobierno jamás lo he visto a Insfrán sentado en una mesa de diálogo, después de tantos años en el poder tendría que tener un gobierno más relajado, debería reordenar su gabinete que está muy cómodo en el modelo, si están alejados de la realidad toman medidas alejadas de la realidad”, aseveró.

El concejal señaló, que ante esta situación, la oposición “tiene la responsabilidad de armar un proyecto colectivo, plural, un compromiso social donde todos los que nos sentemos tengamos un compromiso con los formoseños, tenemos referentes nuevos que aparecieron en la política, hay que contenerlos y buscar la forma de avanzar en escuchar a todos los sectores, esa es también nuestra responsabilidad”.

En otro tramo de la nota habló de la polémica en torno a la aprobación de una ordenanza que habilitó la instalación de una cervecería en el playón municipal, lo que aseguró fue realizada de manera “irregular”. “Un miércoles que tuvimos sesión se aprueba a un predio en el playón municipal para construir una cervecería, cuando esa ordenanza entra en comisión la cervecería estaba terminada, a partir de que se votó recién pusieron un cartel en el lugar”, contó.

“Nosotros estuvimos en contra de la forma en cómo se hizo, lo que acá pasó fue que esta persona usurpó, construyó la obra y recién después fue al Concejo Deliberante a pedir permiso para construir, nosotros no estamos en contra de la inversión sino de la forma”, explicó.

“Queríamos que la ordenanza vuelva a comisión y que esta persona que construyó haga los trámites que tenga que hacer, no al revés, usurpar está mal, hemos pedido un informe sobre la construcción del terreno y vamos a ir por los concejales que votaron esto, el problema acá son los antecedentes, los predios que tiene la Municipalidad se concesionan, acá se hizo mal y queda el antecedente sobre esto que es irregular, nadie está en contra de esto, el oficialismo acompañó una ordenanza muy irregular”, aseveró.

Oposición

Se mostró además crítico de cómo trabajan como oposición para avanzar en un frente en este año que hay elecciones legislativas.

“Como partido tenemos una responsabilidad de fortalecernos, de estar preparados para escuchar y formar parte de este frente cívico, de acuerdo social, el partido nuestro fue muy generoso, el radicalismo siempre dio gestos de apertura, tenemos que empezar a entender que tenemos que lograr un frente, hay nuevos referentes sociales que se han puesto en la lucha, frente al reclamo, las marchas que se han realizado fueron marchas con un reclamo social, fueron por el hartazgo de la gente, no es que el radicalismo las convocó, nosotros hemos acompañado y cada uno comunica y acompaña como quiere, he participado de varias marchas incluso con mi hija en la que fue para el regreso de las clases, fueron la demostración del cansancio de distintos sectores de la ciudad”, expresó.

Opinó además que “es una torpeza política panfletear las calles con nuestras fotos, estamos esperando la decisión del gobierno nacional sobre las elecciones, creo que aplicando el protocolo se pueden hacer, pero antes de pensar en eso debemos pensar en las clases, se hicieron más de mil escuelas y no puede ser que en Formosa no haya clases, es una barbaridad”.

“La mayoría de las otras provincias corta sus clases por 15 días pero el resto del año sí tienen, acá en Formosa directamente no tuvimos clases en un año y al parecer no habrá, las clases por zoom no son clases, el lugar más seguro es una escuela, cada barrio tiene su escuela, son contados los que no tienen, los chicos de los barrios más alejados no tienen ni siquiera señal”, indicó.

Señaló también que “el modelo o la base de nuestra ideología es la salud, la educación, trabajo y seguridad, no puede ser que en un año después de tantas escuelas que hicieron no cuenten con un protocolo para que los chicos vayan a clases.

“La oposición no tiene techo, hace años atrás cuando competimos en la ciudad le ganamos a todos, no va a tener techo depende de cómo armemos a futuro, si el radicalismo no quiere abrir las puertas a otros sectores seguramente no nos va a ir bien”, analizó.

Recordó además que en las últimas elecciones, “yo me preparé para ser intendente, no fue una candidatura improvisada, fue preparada y eso puede ser en otras áreas, en mi cabeza y mi esquema tengo un modelo de ciudad con el que algunos correligionarios pueden coincidir, otros pueden aportar y bienvenido sea el aporte de gastronómicos, peronistas disidentes porque si algo quiero es que todos participen en un modelo de ciudad alternativa, esta elección 2021 es fundamental para soñar en un 2023 pos gildismo, esa construcción es la que el radicalismo tiene que hacer, los gastronómicos y todos los sectores enojados con el gobierno les guste o no, se canaliza por la política y esto cambia con la política”.

“Hay mucha gente que no predica con el modelo de Insfrán, no solo el radicalismo y hay que armar ese frente que contenga, aporte y que en estas elecciones se haga sentir para en el 2023 tener una elección pos Gildo bien plural”, finalizó.

