Fabián Olivera: «La lluvia volvió a mostrar la otra cara del modelo»

En su campaña proselitista, el dirigente radical sigue manteniendo un discurso crítico contra los gastos que el oficialismo hace en la ciudad para exhibir a sus candidatos, y esta vez sacó a relucir los efectos de las últimas lluvias para renovar uno de sus guiones más frecuentes.

«Si tan sólo la plata despilfarrada en cartelería se hubiera invertido en mejorar las calles, los desagües, el alumbrado público, alumbrado público, y pavimento, hoy la capital provincial luciría muchísimo mejor», tiró, para justificar sus reproches contra la «obscenidad que representa para los vecinos tamaño gasto para exhibir candidaturas».

«Todos estos servicios que identifique hoy faltan en gran parte de la ciudad, pero sólo para ser más detallistas, las familias de los barrios San Francisco, San Pedro, Vial y Villa Lourdes no estarían tan molestos contra el intendente y el gobernador, ante los tremendos efectos de la lluvia de las últimas horas», advirtió.

«El agua que se abatió sobre Formosa, de nuevo sacó a relucir la otra cara del modelo, el verdadero rostro de una ciudad muchas veces escondida con fines políticos, pero que, ante fenómenos climáticos, resulta imposible ocultar», dijo.

«¿Acaso no se dan cuenta que todo este sistema gráfico, llevado al máximo potencial que resiste la ciudad, ya no sirve para torcer voluntades?», interrogó.

«¿Quién puede ignorar el origen de esos fondos?», atacó Olivera. «Viven de espaldas a los vecinos; se burlan de sus problemas, sólo buscan el voto, el ser humano no existe», agregó.

