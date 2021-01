Fabián Olivera le pidió una dosis de realidad y sensibilidad al diputado Ramiro Fernández Patri

Compartir

El concejal capitalino Fabián Olivera volvió a pedir al Gobierno provincial y a los legisladores oficialistas “una dosis de realidad y de sensibilidad”, y se diferenció del modelo que pregona el gobernador Gildo Insfrán al considerar que mientras “ellos administran y hacen política detrás de un escritorio y discursos de gabinete, nosotros recorremos los barrios y hablamos con la gente”.

“Pedirles hoy a los gastronómicos y hoteleros paciencia y esfuerzo es una verdadera burla a decenas de empresarios y cientos de trabajadores, completamente desamparados y angustiados por las inentendibles restricciones sanitarias, y por la inmensa soledad a la que los empujó un gobierno que dice proteger a los formoseños, cuando la realidad muestra otro escenario”, consideró el edil en respuesta al diputado nacional Ramiro Fernández Patri.

“En todos estos meses, fueron precisamente los gastronómicos quienes más rigurosos y ordenados se mostraron con el protocolo de seguridad; por eso no se entiende que reciban un trato tan desconsiderado, tan mísero de parte de las autoridades”, dijo Olivera.

“Muchos empresarios me llamaron y se mostraron sumamente molestos con las expresiones del legislador nacional del oficialismo, muy conocido por su paso por el Ministerio de Turismo de Formosa, y últimamente miembro del Gildismo que se viene”, reveló.

“Este diputado planteó su solidaridad con los gastronómicos y los hoteleros, pero parece ignorar que forma parte del mismo grupo que mando a la quiebra a docenas de locales comerciales, dejó sin sustento a muchísimas familias; sólo por un capricho de quien no alcanza a ver el verdadero rol que tiene para Formosa el sector privado”, redondeó.

“Si este tipo de posturas representa al post Gildismo, no puedo menos que sentirme preocupado, pero también convencido del camino que venimos transitando, donde el diálogo y el respeto son herramientas claves en nuestra hoja de ruta”, subrayó finalmente el concejal radical.

