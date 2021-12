Fabián Olivera llamó a la concientización y pidió una una Formosa «libre de pirotecnia»

Compartir

El concejal Fabián Olivera (UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la campaña “pirotecnia cero” que lleva adelante todos los años ante la llegada de las fiestas de fin de año. El edil que terminará mandato dentro de unos días, aseveró que la ordenanza municipal que busca controlar los decibeles de los estruendos, no funciona y por eso pidió que “haya cero pirotecnia” con el fin de proteger a niños, mascotas y adultos mayores.

“Las ordenanzas están en vigencia pero no se cumplen, hasta ahora escuchamos festejos, cohetes y no conozco todavía ningún caso en el que la Municipalidad o la provincia hayan multado a quienes hacen uso de ese tipo de pirotecnia, soy un convencido de que a esta altura de nuestras vidas ya no hay que usar más pirotecnia por los daños que causa no solo a los animales, sino a los niños con autismo, las familias sienten un gran daño, recorrer casas y visitar a las familias para que cuenten cómo reacciona un niño ante esto genera impotencia, bronca. Creo que en Formosa ha mermado muchísimo el tema de la pirotecnia, pero no conozco una multa en cuanto al uso de la pirotecnia y esta ordenanza tiene más de un año”, expresó.

“Vamos a seguir con una campaña fuerte, recorrer los locales pidiendo que se sumen a esta lucha, sé que mucha gente se ha involucrado, ha mermado muchísimo pero hay que seguir insistiendo, uno por ahí se olvida pero después al tiempo vuelve con una total normalidad y hay que evitar eso, hay que dejar de usar pirotecnia, hoy se puede festejar de otras formas, con luces y nada de ruido. Las estadísticas han crecido en cuanto a la cantidad de chicos con TEA, soy una persona que sigo convencido de que hay que dejar de usar pirotecnia”, opinó el edil.

“Yo creo que el proyecto debe ser pirotecnia cero porque cómo controlas, cómo la Municipalidad controla el ruido, es imposible y para evitar se la usa o no se la usa, igual la podemos pasar bien, hubo casos de incendios, chicos quedamos, han perdido la vista, el oído, no tengo margen de negociaciones, creo que Formosa tiene que ser libre de pirotecnia en vez de controlar el ruido a través de las medidas sonoras, no podemos controlar los colectivos y vamos a controlar el sonido, hay cosas que no se cumplen, como no se puede controlar hay zonas liberadas con respecto a esto. No hay margen de negociación, esto es pirotecnia cero y cada vez hay más chicos con problemas, creo que se puede festejar de otra forma”, reiteró Olivera.

Aseveró que la Comuna no tiene cómo controlar los decibeles y es por ello que la ordenanza no se cumple. “No hay medidores sonoros, es un verso todo, es imposible, son ordenanzas que quedan para el relato escrito y no se cumplen, se ha hecho eso para justificar porque el gobierno provincial quería autorización para las fiestas patrias, el cumpleaños de Formosa, son fiestas familiares, tendríamos que dar el ejemplo, son ordenanzas que están en vigencia pero no se cumplieron. Sí debo reconocer que ha mermado muchísimo el uso de la pirotecnia pero sigue habiendo”.

Asimismo, el edil lamentó que pese a que se celebró el Día Internacional de las personas con Discapacidad, aún no hay infraestructura inclusiva que les permita un acceso a todos los sectores, siquiera a lo más cotidiano como el transporte urbano. “Me gustaría que Crucero del Sur tenga los colectivos con rampa, he visto treparse a una vecina del barrio 1 de Mayo porque no tenía rampa, es lamentable que ninguna línea tenga uno así, sería un muy buen gesto de la Municipalidad obligar a la empresa a que lo haga y además concientizarnos, saber convivir, tener inclusión, debemos vivir en libertad, con rampas en las plazoletas, en las calles”, pidió.

“El pliego del transporte es muy claro y por lo menos un colectivo por línea debe tener rampa pero hoy ningún colectivo tiene”, finalizó.

