Fabián Olivera: «Los políticos tienen que estar con los vecinos, ahora es cuando más los necesitan»

El concejal Fabián Olivera, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre las recorridas que realiza en los barrios más carenciados de la ciudad donde su equipo de trabajo y militantes sociales organizaron una especie de ollas populares que brindan desayuno y almuerzo a las diferentes familias que debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio no pueden salir a realizar las changas con las que viven día tras día.

El edil comenzó hablando sobre si las sesiones en el HCD se reanudarán una vez que la cuarentena se vaya levantando de manera prolongada, algo que hasta ahora, ocurriría el lunes 13 de abril. «Estamos esperando las decisiones que tome el cuerpo, nosotros estamos a disposición, siempre en cuarentena, estamos haciendo bien los deberes los formoseños así que no hay que relajarse, es un virus que sorprende, no lo conocemos, así que por lo menos por ahora somos últimos en algo, felicito al formoseño que está respetando la cuarentena, nosotros también la cumplimos salvo que por día hacemos actividades tratando de dar una mano como se pueda a un montón de formoseños que la están pasando muy mal porque no se trata solo de encerrarse sino que también implica conseguir para comer», expresó.

«Debemos valorar la actitud que ha tenido el formoseño y el compromiso del vecino de tomar en serio esto, es la primera vez que somos últimos en algo, hasta ahora somos una de las pocas provincias que no tiene este virus tan maligno y que ha causado tantas muertes en el mundo, creo que el vecino está bien, pero no hay que relajarse, hay que hacer un esfuerzo más de una semana y estar bien», manifestó.

Reconoció además que «este encierro implica también un gran impacto económico en muchos hogares formoseños, hay gente que tuvo que dejar de hacer changas por eso también estamos haciendo almuerzo y merienda en algunos barrios donde hay necesidad, muchos vecinos han dejado de hacer sus changas y nadie cobra, la Policía es muy rigurosa con la cuarentena y eso es importante no solo para los comerciantes que espero que el gobierno provincial esté a la altura para ellos, nosotros desde la Municipalidad hemos pedido más posibilidades con los impuestos, hay sectores que hoy la están pasando realmente muy mal».

De la misma forma contó con su equipo de trabajo brindan las raciones de comidas en distintos barrios, «trabajamos en equipo con el concejal Daniel Caballero, tomamos la posta, esta es una iniciativa de equipo, vimos que los vecinos estaban mal y algo teníamos que hacer, siempre hemos estado en el territorio, nuestro fuerte es el mano a mano, acompañar en los momentos más difíciles, estamos haciendo dos almuerzos por día y dos desayunos por día. El miércoles vamos a estar en Lisbel Rivira y Urbanización España, el equipo nuestro ha tomado la posta de trabajar en los sectores de los barrios más complicados, hemos estado en El Palomar, 8 de Octubre, El Quebranto, El Quebrachito, Villa Lourdes y seguimos con lo que estábamos haciendo, la situación es complicada, compleja, las escuelas están dando comida a los chicos, ellos la llevan a su casa y no es solo para que coman los chicos sino que en algunas escuelas son solidarios con las familias y ya no está alcanzando la comida en las escuelas, entonces hemos tomado esta decisión de ayudar y algo estamos haciendo, calculamos llegar a 22 almuerzos, lo está haciendo todo el equipo, es iniciativa de todo el equipo con los militantes sociales que conocen bien la situación y se pusieron bien al frente y nosotros colaboramos de atrás con el concejal Caballero».

En esa línea aseguró que «este no es un momento agradable para hacer política, la gente la está pasando mal, en nuestro caso somos militantes políticos y estamos todo el año pero no es momento de hacer política, esto puntualmente es iniciativa de nuestro equipo, las fotos que están subiendo y mostrando son ellos, lo que nosotros hacemos es colaborar para que ellos muestren su corazón solidario como hacemos siempre, no es momento de hacer política, no es conveniente hoy, necesitamos la unidad de los formoseños y me llama la ausencia de muchas personas porque no es momento de hacer política pero los políticos tienen que estar cuando más se los necesita».

Olivera contó además que ante la gran necesidad, «vamos a volver al barrio Lisbel Rivira, incluso ahí se empezó a vender el arroz suelto, el azúcar suelta, van con 10 pesos y compran 3 pesos de azúcar, por el resto arroz, carcaza, se empezó a vender suelto porque antes cuando un vecino podía comer con 100 o 200 pesos por día, ahora empezaron a estirar comiendo suelto, por eso volveremos a hacer almuerzo en esta zona que es uno de los barrios más necesitados, ahí la Policía es muy rigurosa porque también hay mucha inseguridad, a los que tienen que salir a hacer changas no los dejan y me llama mucho la atención que el estado mismo, muchos políticos brillen por su ausencia en este momento, la gente pide por los políticos que deben aparecer en este momento muy complicado».

«Este es nuestro pequeño aporte, vamos a llegar a los 22 almuerzos en esta cuarentena y es el pequeño aporte de nuestro equipo que hace el nexo con los vecinos, siempre y cuando respetando el protocolo de barbijos, de mantener la distancia, lo que nosotros hacemos es llevar la comida casa por casa, en un solo lugar se nos complicó porque vinieron de repente y pedimos la distancia de por lo menos 2 metros, creo que saliendo dos horas por día cada dirigente político podemos hacer un gran esfuerzo cubriendo el protocolo, es el momento de demostrar porque venimos haciendo bien los deberes, solo falta más solidaridad, le pido también al gobierno que actúe porque si hay algo que hace bien el gobierno es el populismo y lo puede hacer tranquilamente cuidando el protocolo, el formoseño necesita ayuda en este momento tan complicado, pedimos un gesto del gobierno y de los dirigentes políticos», finalizó Olivera.