Fabián Olivera: «Me daban por muerto y ahora se preocupan porque lo voté a Jofré»

El ex concejal Fabián Olivera visitó el piso de Expres en Radio y habló de todo entre ellos de los resultados electorales y de su decisión de votar para intendente a Jorge Jofré, indicó que dentro del radicalismo lo daban por muerto y ahora se preocupan porque lo voté. «En una reunión me dijeron ¿vos no estabas muerto? y se enojaron conmigo porque lo voté a Jofré», al mismo tiempo que indicó que el actual intendente de la ciudad es un peronista distinto con el que se puede dialogar.

Olivera comenzó diciendo: «yo soy radical, no canto la marcha ni hago la V de la victoria porque eso hacen los peronistas, yo respeto mucho a ese partido, soy radical y moriré radical, pero yo siempre dije que no soy antiperonista».

«Creo que mi decisión, no solo mía en lo personal sino de lo que fuimos cosechando en los últimos tiempos como consecuencia del manejo del partido ha hecho que muchos dirigentes y simpatizantes radicales se autoconvoquen una tarde preguntándome a mí que íbamos a hacer, la conducción nos abandonó, nos ninguneó y muchas otras cosas más», añadió.

«Yo me siento ninguneado porque yo fui candidato a intendente de la ciudad, competí contra Jofré y Ramiro Fernández Patri hace 4 años, sacamos más de 30 mil votos, habíamos puesto a dos concejales y diputados. Es muy difícil cuando vos decís que queres ser intendente y trabajas para ello, yo trabajé para eso, no improvisé mi candidatura, empiezan a traicionarte, te abandonan y no solo eso porque cuando terminan de ningunearte festejan tu derrota a partir de ahí quedó un vacío muy grande en la ciudad, llegaron las caras nuevas que tanto querían, mis reelecciones no fueron porque yo quería, era porque no había otra cosa, no me dejaban crecer, nunca me quejé de esto», explicó.

«Yo lo voté a Jofré. Lo que dice Fernando (Carbajal) es así, dejan solo al candidato. Él sabía con quien trataba, yo le dije dormí con los ojos abiertos porque los aliados son complicados, yo los conozco, me crie políticamente con ellos. Obviamente que pienso en cuando me puse al frente de la candidatura a intendente de la ciudad hace 4 años, yo sabia con quien estaba», continuó diciendo el exlegislador municipal.

«Hemos hecho un lanzamiento fuerte, salíamos a caminar y me daba cuenta de que en el murmullo radical y de algunos sectores decían que había que bajarme porque tenían miedo a que crezca. Yo solo quería ser intendente. Después de ese resultado me habían ofrecido ser diputado nacional y yo no acepté porque no es lo mismo ser diputado que intendente. Cuando vos no estás alineado al oficialismo dentro del partido empiezan a ver como hacen para bajarte, esa es la verdad y a Fernando (Carbajal) le pasó lo mismo con la diferencia de que él salió a hacerlo público, yo me callé. En la última elección también me revolcaron porque hasta los concejales que yo metí me los sacaban y se burlaban y me dieron un mandato más que yo no quería, pero me decían dale porque hay que ganar la ciudad, todos pensábamos que como estrategia iba a ser buena para la lucha en la ciudad y fue netamente meter quiosquitos, no se construyó nada porque hace dos años ganamos la ciudad y ahora sacamos solo el 10 por ciento de los votos», indicó Olivera.

Por otra parte, señaló que dentro del espacio hubo mucha improvisación y que la ciudadanía se da cuenta de ello «la gente se da cuenta cuando se improvisa, Miguel Montoya es un buen chico y fue candidato a intendente, no es solo poner caras nuevas hay que hacer algo creíble. Yo le decía a Gaby (Neme) hace algo creíble no digas lo nuevo porque esto no es ser candidato a todo, el discurso de lo nuevo cae bien, pero si uno no lo contiene con ideas termina siendo solo nuevo y no creíble. Neme no era buena para ser candidata a intendenta porque es buena legisladora, se puso al frente a la oposición y no sabía que responder cuando le preguntaban acerca de que iba a hacer con las problemáticas que tiene la ciudad, hasta al mismo Jofré le cuesta ser intendente. Y Montoya es muy buen chico y Luis Naidenoff le dijo que no hay otro y que vaya a la cancha y no se terminó de preparar».

Radicales que se

fueron del espacio

Hizo mención a los radicales que se fueron a otros espacios por no tener lugar dentro del frente y manifestó «Mili Maciel, radical de toda la vida puso plata, trabajo y la han revolcado, se rieron cuando quedó afuera, hoy es diputada por Paoltroni y ella no habrá dejado de ser radical, pero encontró un espacio donde la han contenido y la pusieron a trabajar. Ella hoy es diputada provincial. Gerardo Piñeiro es otro caso, hizo un acuerdo con el PRO porque en el mismo partido le dijeron que ya no había mas lugar para él, no tuvo la suerte de entrar y tampoco dejó de ser radical, hay que revolcarse y seguir porque nos daban por muertos».

Contó que hace unos días en una reunión le habían dicho ¿vos no estabas muerto?, «son los mismos dirigentes del radicalismo me preguntaron si no había posibilidades de hablar conmigo, ya no me interesa. Se enojan conmigo porque lo voté a Jofré. Considero que Jofré es un peronista distinto con el que se puede dialogar».

Consultado acerca de la tarea que llevará adelante con el Intendente manifestó que «voy a hablar con Jofré porque quedamos en hablar, yo tengo muy buena relación con él y gran parte de su equipo. Yo no tengo nada que ver con Massa, sigo siendo radical y hoy represento a un montón de radicales que están abandonados y ninguneados. Hay muchos buenos radicales que están en sus casas olvidados, nosotros queremos aportar. 16 años fui concejal muy crítico más allá de que tenia opciones y hoy me dicen tanto me criticaste, porque no venís y trabajamos juntos, después de las elecciones nos juntaremos a hablar».

Candidatos a

senadores y diputados

Consultado acerca de si está de acuerdo con que los candidatos a gobernador e intendente del radicalismo (Carbajal y Neme) se hayan postulado para ser diputada y senador de la nación, Olivera opinó «no estoy de acuerdo porque es jugar de ambicioso. Se han peleado más por los cargos nacionales que los ejecutivos. Hace 4 años atrás nosotros trabajamos y estábamos convencidos de que íbamos a ganar la intendencia, nunca se me ocurrió perder ese cargo y decir de que me prendo, yo no especulé nada».

«Lamento que toda la oposición juegue a la chica, si todo ese esfuerzo y ganas creo que nos hubiese ido mejor, el problema es que juegan a la chica. Mi partido hoy juega en los torneos chicos no en los grandes y la responsabilidad de que Insfrán saque el 70 por ciento de los votos mucho tenemos que ver nosotros», puntualizó.