Fabián Olivera: «No alcanza con caras nuevas; la sociedad reclama un proyecto creíble»

El ex concejal capitalino, terció en un tema que no pierde actualidad, y sin apuntar en una dirección determinada fue determinante: “Jamás creí en que con caras nuevas se resuelven los problemas redundantes que siguen persistiendo en la sociedad; la gente exige un proyecto creíble, ahí es donde pone su voto”, sostuvo.

“Sin ir muy lejos para encontrarle un sustento a esta posición, me remito a las últimas elecciones que presentaron a nuevos legisladores”, planteó “¿Alguien puede decir que hay indicios de cambios?”, auto-reaccionó para avalar su pensamiento.

“La respuesta la tenemos todos: no cambió nada”, certificó, embistiendo contra los legisladores surgidos en las dos últimas elecciones.

“Por eso digo que debe haber un proyecto creíble, uno que tenga en cuenta la necesidad concreta de la gente, para lo cual es determinante la participación misma de los más afectados”, redondeó.

