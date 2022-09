Fabián Olivera no descarta su candidatura a intendente

Compartir

Linkedin Print

El exconcejal capitalino Fabián Olivera no descarta regresar a la arena política como candidato a intendente de la ciudad y, aunque no lo admitió formalmente, en la semana que acaba de terminar, recibió ese pedido de parte de decenas de vecinos de la ciudad.

“Estoy en una nueva etapa de mi vida, esta vez como empresario y, como con la política, mi dedicación es completa; pero sin dudas llevo en la sangre el espíritu de servidor público”, apreció.

“No dejo de dialogar y visitar a los vecinos; soy permanentemente convocado, me convertí en una especie de gestor de las soluciones de los formoseños”, confesó.

“Sigo trabajando, militando, ahora desde otro espacio, pero siempre como radical; entiendo a la gente, pero es muy prematuro hablar de candidaturas; la provincia no es una isla, por eso está afectada por los mismos problemas que afectan al país; la crisis económica y política es muy delicada, y todos debemos manejarnos con seriedad y responsabilidad”, puntualizó.

Compartir

Linkedin Print