Fabián Olivera: “No estamos en contra de la dispersión gastronómica, pero queremos que se haga de manera formal”

El concejal Fabián Olivera (UCR), en diálogo con “Expres en Radio” habló sobre la polémica sesión en el Honorable Concejo Deliberante que se dio el último miércoles donde quedó aprobada una ordenanza que permite a un joven emprendedor formoseño colocar un local de cervecería dentro del predio municipal, proyecto que desde su bloque fue votado en contra, asegurando que “está lleno de irregularidades” porque “primero se construyó y luego se pidió permiso a la Municipalidad”.

“En la sesión hubo un proyecto del ejecutivo autorizando a un particular la construcción de un local en un predio municipal, un comodato que la Municipalidad presta a este particular por cuatro años para que pueda construir un negocio gastronómico con la posibilidad de renovar, cuando nos enteramos ya el negocio estaba casi terminado, la obra se terminó de realizar, no hubo permiso municipal ni cartel de obra, era como decir, ‘ya lo hicimos y lo tienen que aprobar'”, comenzó explicando.

“Creo que tienen que justificar la generosidad de la Municipalidad con este emprendedor para que le haya cedido un predio tan privilegiado como ese sin cartel de obra, ya se terminó de construir y recién ahí le pidió permiso a la Municipalidad, me pareció una actitud poco ética, no es el mensaje para la gente que quiere invertir, para aquel comerciante gastronómico que la está peleando hace más de un año tratando de pagar un alquiler y sosteniendo una estructura y una persona que pone un local en esta zona, esta ordenanza tiene muchas irregularidades”, aseveró.

Asimismo el edil aseguró que “no estamos en conta de la dispersión gastronómica, solo queremos que sea formal, cualquiera que empiece a cumplir lo primero que debe hacer es pedirle permiso a la Municipalidad, nos diferenciamos de ellos en la forma, decir que estamos en contra de la gastronomía es una chicana, he escuchado a concejales decir que tenía muchas irregularidades pero iban a votar a favor, lo que nosotros tendríamos que haber hecho es primero hacer el permiso a la Municipalidad, ver su situación, el proyecto, después pasa por el Concejo Deliberante y a partir de ahí se le entrega, eso es lo lógico, estamos en contra de la forma, no de la gastronomía”.

“Esta persona tendría que haber hecho todo por derecha, pasar por el Concejo el proyecto, respetar la ordenanza, el Código Urbanístico, que el Concejo le permita y a partir de ahí construir”, detalló.

“En lo único con lo que no estamos de acuerdo es en la forma, esta persona pidió permiso para empezar a construir y cuando nos dimos cuenta ya está a punto de inaugurar, es un pésimo mensaje para el resto de los inversores y gastronómicos, es una persona privilegiada que ha tenido un lugar en esa zona de la Municipalidad que es muy linda”, dijo.

“La forma está mal, no conozco a este inversor, valoro la audacia de meterse en un terreno, construir, y después pedir permiso, me parece una persona muy audaz”, dijo con ironía.

“No estamos en contra de la gente que invierte, acá cuando queres invertir vas a la Municipalidad y te dicen cómo hacerlo, para eso está el Código Urbanístico y las ordenanzas que te dicen cómo moverte”, finalizó el edil.

