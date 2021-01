Fabián Olivera: “No organizamos el bocinazo, pero si lo acompañamos”

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el concejal capitalino Fabián Olivera se refirió a los reclamos que llevaron adelante días atrás los comerciantes para pedir la reapertura de sus locales; indicó que él acompañó la protesta y jamás buscó sacar réditos políticos.

“Los comerciantes que son muchos se unieron por un reclamo justo, ellos no quieren nada del Gobierno, invirtieron en la ciudad porque quieren progresar en su terruño, por eso me pareció importante acompañar, porque eran insostenibles las medidas que se venían tomando”, comenzó diciendo.

Seguidamente indicó que “desde hace tiempo nosotros vinimos marcando la diferencia con el gobierno, creemos que al sector privado hay que ayudarlo, y eso como idea de ciudad que tenemos hace diferencia entre un gobierno conservador que descuidó mucho al privado que fue el que más confió”.

“Nosotros acompañamos por el modelo de ciudad que queremos, yo no me atribuyo nada, creo que se marcaron bien las diferencias entre un gobierno conservador y nosotros que creemos que es importante dar reglas claras y darle la posibilidad al comerciante que trabaje en una ciudad joven con mucha perspectiva de futuro”, expresó el edil.

Expuso que con esto de perseguir, cerrar y no dejar trabajar al comerciante “siempre me van a tener del lado del comerciante y no del lado del ministro González y el Dr. Insfrán”.

Por último, consultado por el bocinazo del lunes indicó que “nosotros no lo organizamos, simplemente acompañamos”. “Yo no me atribuyo esta protesta autoconvocada por los comerciantes porque la verdad sería una bajeza política, yo fui a acompañar, sin insultar ni agredir, porque creo que se trató de un reclamo justo”, cerró diciendo Olivera.

