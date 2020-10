Fabián Olivera reclamó la reactivación de tanques comunitarios de manera provisoria

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el concejal capitalino Fabián Olivera volvió a reclamar la reactivación de manera provisoria de tanques comunitarios para abastecer de agua a vecinos que se encuentran en barrios alejados y no tienen acceso al vital líquido. “No cuentan con acceso a través de la red, entonces teniendo en cuanta las altas temperaturas y la demanda la reactivación sería una solución provisoria”, contextualizó.

“En barrios como ser el Sagrado Corazón, Laura Vicuña, Curuzú La Novia, Nueva Pompeya, Villa del Carmen, Santa Isabel, Tobogán, San Antonio (zona de ladrilleros) el agua no está llegando, entonces es necesario que Aguas de Formosa reactive los tanques comunitarios que había antes; en el asentamiento Tobogán por ejemplo donde fuimos a llevar agua desde hace 15 días no contaban con el suministro”, sostuvo el edil.

De la misma forma disparó que “los camiones salen de Aguas de Formosa, pero evidentemente van a parar a pileta”.

Seguidamente aseveró el edil que “a todos los problemas que tiene la Ciudad, se le suma la falta de agua en muchos sectores, son centenares de familias las que padecen por no contar con el vital líquido, no podemos hacer la vista al costado ante lo que sucede, tenemos que llevar soluciones concretas. La gente sin agua no vive, no se puede desarrollar, es fundamental”.

“Espero que las soluciones lleguen inmediatamente, entiendo que hay una crisis y problemas con el suministro por la bajante del río por ello con más razón hay que cuidar a estos sectores que se encuentran muy vulnerados”, finalizó Olivera.